Анонс Oppo A12, Oppo A52 и Oppo A92s: от бюджетника до 5G-смартфона

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Компания Oppo стабильно обновляет свой модельный ряд и за последние пару дней представила новинки, которые пополнили серию А: Oppo A12, Oppo A52 и Oppo A92s. Первый из дебютантов стал самым простым устройством среди всех новинок, а вот Oppo A92s можно причислить к среднему сегменту устройств с поддержкой 5G.

Oppo A12 вышел достаточно компактным гаджетом с габаритами 155,9х75,5х8,3 мм при весе 15 грамм. В его активе чип Helio P35, 6,22-дюймовый дисплей разрешением HD+, 3/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной.

Смартфону досталась селфи-камера на 5 Мп со светосилой f/2.4, сдвоенная основная камера 13 Мп + 2 Мп и аккумуляторная батарея емкостью 4230 мАч. Есть сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой ColorOS 6.1.2. Ценник на Oppo A12 составил от 148 евро ($161).

Завоевывать симпатии у пользователей Oppo A52 намерен большим экраном, приличным объемом памяти и емкой батареей. Фасад отдан под экран диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц, а внутри корпуса скрывается чип Snapdragon 665, 8 Гб оперативки, флеш-память на 128 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Получил Oppo A52 фронтальную камеру на 8 Мп и на задней панели предложили четыре датчика, где главный на 12 Мп с диафрагмой f/1.8, а помогают ему ширик на 8 Мп и парочка датчиков на 2 Мп, где один из сенсоров отвечает за анализ глубины. Поставляется он с боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 10 с надстройкой ColorOS 7. Запросили за девайс 208 евро ($226).

Самой интересной новинкой стал Oppo A92s, который выделяется среди прочих устройств чипом Dimensity 800 и оригинальным оформлением основной камеры. Дисплей тут диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+, а частота обновления увеличена до 120 Гц. Фронталка сдвоенная 16 Мп + 2 Мп и сзади установили четыре датчика 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (портретный) + 2 Мп (макросъемка).

Дактилоскопический датчик отправили на боковую грань, питает аппарат аккумулятор на 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Руководит работой Oppo A92s оболочка ColorOS 7 на базе Android 10 и просят за смартфон от 285 евро ($310).

Источник: xatakandroid