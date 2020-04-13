Анонс Oppo Ace 2: мощный и игровой флагман с беспроводной зарядкой AirVOOC

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В октябре прошлого года был представлен Oppo Reno Ace, который получил 90-герцовый дисплей, флагманский чип Snapdragon 855+ и ультрабыструю проводную зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Прошло полгода и сегодня состоялась премьера его преемника — Ace 2, который отпочковался от серии Reno и стал родоначальником одноименной линейки игровых аппаратов.

Новинка вновь предлагает экран с частотой обновления 90 Гц (частота сенсора 180 Гц) диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400х1080 точек. Но чип сменили на актуальный и более мощный Snapdragon 865, быстрая зарядка вновь мощностью 65 Вт, но появилась возможность зарядить аппарат по беспроводу на мощности 40 Вт благодаря технологии AirVOOC. Не забыли предложить и фичу с реверсивной зарядкой.

Габариты корпуса Oppo Ace 2 составили 160х75,4х8,6 мм и весит он всего 185 грамм. На выбор три цветовых решения: серебристый, серый и синий. Обладает смартфон до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, до 256 Гб постоянной памяти UFS 3.0, двумя аккумуляторами общей емкостью 4000 мАч и фронтальной камерой на 16 Мп с апертурой f/2.4.

На тыльной стороне круглый блок основной камеры, вмещающий четыре датчика: 48 Мп (Sony IMX586, f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Смартфон получил обновленный режим Boost 3.0, систему охлаждения, стереодинамики, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и фирменную оболочку ColorOS 7 на основе Android 10.

Старт продаж Oppo Ace 2 запланирован на 20 апреля. На выбор три модификации: 8/128 Гб — $567, 8/256 Гб — $624 и 12/256 Гб — $652.

Источник: toutiao