Анонс Oppo Find X2 в первом квартале 2020 года подтвержден

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После того как Qualcomm представила свою очередную флагманскую платформу Snapdragon 865, компания Oppo в числе первых сообщила о своем намерении выпустить смартфон на базе новой SoC. Этим аппаратом станет Oppo Find X2 и в первый день 2020 года глава Oppo подтвердил, что выйдет он в первом квартале наступившего года и предложит поддержку 5G-сетей.

Среди тех фишек, которыми сможет похвастаться новый флагман станет поддержка быстрой зарядки, чья мощность будет не менее 65 Вт. А еще есть предпосылки говорить о том, что Oppo Find X2 получит полноэкранный дизайн и достигнуть необходимого эффекта позволит селфи-камера, отправленная под дисплей.

Напомним, что еще в июне прошлого года Oppo показала прототип смартфона с подэкранной камерой. Тогда не было дано никаких четких ориентиров на то, когда на рынке появится коммерческий вариант такого мобильника. Сами руководители Oppo не скрывали, что технология несовершенна и необходимо время, чтобы доработать ее. Возможно, за последние полгода компания достигла существенных успехов в оттачивании новой технологии, позволяющей располагать фронталку под экраном.

Oppo Find X﻿

Обещают и продвинутую основную камеру. Так, Oppo уже заявила о том, что новый флагман получит новейший датчик изображения от Sony 2×2 On-Chip Lens (OCL), который должен поднять на новый уровень качество снимков в условиях недостаточного внешнего освещения.

Источники: mydrivers, mydrivers, gizmochina

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