Анонс Realme 6i: новый чип от MediaTek и емкий аккумулятор

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Realme одна из компаний, кто бросил вызов монополии Redmi в бюджетном сегменте на просторах Индии. Всего за два года «дочке» Oppo удалось убедить приличную армию пользователей, что ее устройства стали более выгодной покупкой, чем Xiaomi и Samsung. Компания надеется, что ее модели серии Realme 6 станут ходовым товаром, по крайней мере, на азиатском рынке, и сегодня пополнила эту линейку новичком — Realme 6i.

Официальная премьера этой модели назначена на 24 марта и пройти она должна в Индии. Но неожиданно для всех Realme 6i был представлен сегодня в Мьянме. Это младшая модель серии и первый смартфон на рынке с чипом Helio G80. Здесь проигнорировали тренды по увеличению частоты обновления дисплея и наращиванию объемов оперативной памяти, но предложили емкий аккумулятор на 5000 мАч и основную камеру с четырьмя датчиками.

Смартфон удостоится 6,5-дюймового дисплея разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 60 Гц. В верхней части экрана имеется каплевидный вырез под 16-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.0. Оснастили Realme 6i быстрой зарядкой на 18 Вт, 3/4 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 64/128 Гб, портом USB Type-C, слотом для карт microSD до 256 Гб и сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Основная камера предлагает четыре модуля: 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Работает смартфон под управлением Android 10 с надстройкой Realme UI. Оценили Realme 6i в 158 евро за версию 3/64 Гб и за модификацию 4/128 Гб просят 190 евро.

Источник: xatakamovil