Анонс Realme 6s: интересная новинка с 90-Гц экраном

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Судя по огромному количеству новинок за последние пару дней, Realme несется на всех парах и стремится максимально упрочить свое положение на рынке. Сегодня в паре с X3 SuperZoom дебютировал Realme 6s, ставший лайт-версией Realme 6, а главные упрощения сводятся к объему памяти и главному датчику в основной камере на 48 Мп против 64 Мп в Realme 6.

Среди преимуществ новинки стоит отметить 90-герцовый дисплей, аккумулятор емкостью 4300 мАч с технологией быстрой зарядки на 30 Вт. Смартфону достался 6,5-дюймовый экран разрешением 2400х1080 пикселей, игровой 12-нанометровый чип Helio G90T, 4 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопитель вместимостью 64 Гб UFS 2.1.

Есть слот для SIM‑карт и отдельный отсек для карты microSD, порт USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. На официальной странице бренда среди характеристик Realme 6s чип NFC не значится. Но ресурс Xataka успел выложить сегодня «живые» фото новинки в числе первых, и он указывает, что модуль NFC есть. Не доверять этому источнику у нас оснований нет, но все же вопрос с наличием NFC остается открытым.

В качестве программной платформы выступает Android 10 с фирменной надстройкой Realme UI. Создавать селфи позволит датчик на 16-мегапикселей с диафрагмой f/2.0, и основная камера обладает четырьмя модулями на 48 Мп (f/1.8) + 8 М (широкоугольный, f/2.3) + 2 Мп (портретный) + 2 Мп (макросъемка). Обладает Realme 6s поддержкой Dolby Atmos, Bluetooth 5.0 и GPS, а также имеется 3,5 мм разъем для наушников.

Старт продаж Realme 6s в Европе намечен на 2 июня. Оценили его в $218.

Источник: xataka