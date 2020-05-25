Анонс Realme Buds Q и Buds Air Neo, Realme Power Bank 2 и Realme TV

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Realme продолжает расширять портфолио устройств под своим брендом. Сегодня она сделала сюрприз своим поклонникам, представив несколько новинок. Претендуют на роль хита продаж полностью беспроводные наушники Realme Buds Q и Buds Air Neo. Поставляются они со специальным кейсом для хранения и зарядки, а также поддерживают Bluetooth 5.0.

Realme Buds Q обладают 10-миллиметровыми излучателями и каждый из наушников весит 3,6 г. Время автономной работы с учетом использования кейса — 20 часов. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Оценили Buds Q в $18.

Realme Buds Air Neo стали более доступной версией наушников Buds Air и внутри установлены 13-миллиметровые излучатели. От одного заряда наушники проработают три часа, а зарядный кейс позволит увеличить автономность до 17 часов. Есть жестовое управление музыкой и голосовыми вызовами, а также технология Google Fast Pair. Рекомендованная цена производителя составила $38.

В числе новинок сегодня оказался и портативный аккумулятор Realme Power Bank 2 емкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки в обе стороны. Предложили индикатор уровня заряда, кнопку включения, разъемы USB-A и USB-C, что позволяет заряжать два устройства одновременно.

Доступен Power Bank в черном и желтом цветах. Реализована 15-уровневая система безопасности, защищающая от перегрева, короткого замыкания, перезарядки и прочих неурядиц. На зарядку Power Bank 2 уйдет до 2-х часов. Ценник составил $13.

Анонсировала Realme и свои смарт-телевизоры на базе Android TV 9.0. На выбор предлагаются версии диагональю 32ʺ и 43ʺ. Разрешение старшей версии составило 1920х1080 точек и есть поддержка HDR10, а младшей — 1366х768 пикселей.

В основе телевизоров лежит 4-ядерный чип MediaTek с частотой 1,1 ГГц и видеоускорителем Mali-470 MP3. Оснастили телевизоры 1 Гб оперативки, 8 Гб постоянной памяти, адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, парочкой 12 Вт динамиков и двумя высокочастотными излучателями. Версия 32ʺ оценена в $170, а вариант на 43ʺ обойдется в $290.

Источники: fonearena, fonearena, fonearena