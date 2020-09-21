Анонс Realme C17: 90-Гц дисплей и емкий аккумулятор

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Вышел Realme C17 на базе Snapdragon 460 и батарейкой емкостью 5000 мАч

Если вы внимательно следите за деятельностью компании Realme, то не могли не заметить то с каким чрезмерным усердием она подходит к наполнению собственного модельного ряда. Еще чуть-чуть и от однообразия начнет тошнить. Сегодня очередной отчетный день компании, когда она решила показать новинки. Первой был явлен доступный Realme C17.

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Итак, мы имеем смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и уже стало традицией, что в своих устройствах, даже недорогих, компания разгоняет частоту обновления матриц до 90 Гц. Realme C17 тоже удостоился 90-Гц экрана с пиковой яркостью 600 нит и он занимает 90,5% лицевой панели.

Аппаратная основа устройства — Snapdragon 460 с тактовой частотой 1,8 ГГц и видеоускорителем Adreno 610. Предложили 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Разрешение селфи-модуля составило 8 Мп и в прямоугольный блок на тыльной стороне вместили четыре датчика 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В наличии 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, дактилоскопический датчик и фирменная оболочка Realme UI на базе Android 10.

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Оценили Realme C17 в $190 или 160 евро. Старт продаж запланирован на 24 сентября и доступен смартфон в синем и зеленом цветах.

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Источник: indiatoday