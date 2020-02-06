Анонс Realme C3: чип Helio G70, емкая батарейка и Realme UI

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Сегодня в Индии состоялась премьера Realme C3. Это бюджетный смартфон и первый с чипом Helio G70, который позиционируется как игровое решение для доступных устройств. Наличие большого дисплея, нового процессора от MediaTek и емкой батарейки стали основанием для того, чтобы производитель позиционировал свою новинку как «суперзвезду развлечений».









Смартфон оснастили дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 1600х720 точек и соотношением сторон 20:9. Работает он под управлением Android 10 с фирменным интерфейсом Realme UI, который по своей сути является оболочкой ColorOS.





В связке с 12-нанометровым чипом от MediaTek работает 4 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Обладает Realme C3 флеш-накопителем вместимостью 32/64 Гб, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной 12 Мп (f/1.8) + 2 Мп (f/2.4), аккумулятором емкостью 5000 мАч и есть поддержка обратной зарядки, что позволит использовать смартфон как внешний аккумулятор. А вот быструю зарядку не завезли и порт здесь microUSB.





Есть поддержка Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi, 4G VoLTE и 3,5 мм разъем для наушников. Старт продаж Realme C3 запланирован на 14 февраля и за базовую версию с 3/32 Гб запросили $98, а вариант с 4/64 Гб обойдется в $112.





Источник: gizmochina.com