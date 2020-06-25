Анонс Realme X3: уверенное и добротное предложение на рынке

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Бренд Realme продолжает дерзать и превращается в полновесного игрока. У компании нет продуктов, которые изменили или существенно повлияли на текущий путь развития рынка смартфонов. Но она умудряется предлагать добротные аппараты по вкусным ценам. Очередной ласточкой в портфолио бренда стал Realme X3, анонс которого состоялся сегодня в Индии.

Тот же Realme X3 SuperZoom, но камеры попроще

Новинка во многом повторяет Realme X3 SuperZoom, который был представлен в мае нынешнего года. Главные отличия кроются в объемах памяти, главном датчике фронтальной камеры и наборе модулей на тыльной стороне. Наличие перископической камеры решили сделать эксклюзивом только для SuperZoom версии, тогда как обычная получила на замену телеобъектив. Все прочие спецификации дублируются.

Характеристики

Realme X3 построен на прошлогодней флагманской платформе Snapdragon 855+, обладает 6,57-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 пикселей, 6/8 Гб оперативки и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб UFS 3.0.

Смартфон получил боковой дактилоскопический датчик, сдвоенную фронталку на 16 Мп (Sony IMX471, f/2.0) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.2), батарейку емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт и четверную тыльную камеру 64 Мп (Samsung GW1, f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.3) + 12 Мп (телефото, f/2.5, 2-кратный оптический зум) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4).

Что по цене

Работает Realme X3 под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. В продажу смартфон поступит в Индии 30 июня по цене $330 за версию с 6/128 Гб и за вариант с 8/128 Гб предстоит отдать $345.

Источник: indianexpress