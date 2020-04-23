Анонс Realme X50M 5G: доступные 120 Гц и 5G

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Realme включилась в гонку с Xiaomi/Redmi, кто сможет предложить самый доступный 5G‑смартфон. Претендент от дочки Oppo — Realme X50M 5G. По факту это все тот же Realme X50, но с рядом упрощений по камерам и модификациям памяти. «Резали» характеристики для того, чтобы можно было снизить ценник.

Как и старший «брат» Realme X50M 5G получил чипсет Snapdragon 765G с 8 процессорными ядрами Kryo 475 с тактовой частотой 2,4 ГГц, IPS‑экран разрешением 2400х1080 пикселей при диагонали 6,57 дюйма и частоте обновления 120 Гц, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб UFS 2.1. Но в отличие от Realme X50 здесь нет модификаций с 12 Гб оперативки и 256 Гб постоянной памяти.

Смартфон оснастили сдвоенной фронталкой 16 Мп + 2 Мп (у Realme X50 второй модуль на 8 Мп), аккумулятором емкостью 4200 мАч, чипом NFC, быстрой 30-ваттной зарядкой и динамиком с поддержкой Dolby Atmos.

Следуя моде основная камера Realme X50M 5G обладает четырьмя датчиками на 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины). Напомним, что камера у Realme X50 выглядит поинтереснее, ведь главный датчик на 64 Мп и вместо 2 Мп макросенсора предложили телеобъектив на 12 Мп.

Предустановлена операционная система Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. За базовую версию с 6/128 Гб запросили $283, а топовый вариант с 8/128 Гб оценили в $325. В продажу Realme X50M 5G поступит в Китае с 29 апреля.

Источник: 91mobiles