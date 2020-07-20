Анонс Redmi AirDots 2: дешево, но про необходимость серьезного апгрейда забыли

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Redmi AirDots — это наушники, которые стоят своих денег и они по праву стали одними из массовых недорогих TWS-гарнитур. Всего за несколько месяцев продаж компании удалось продать 3 млн наушников. Пару месяцев назад вышел их усовершенствованный вариант Redmi AirDots S, а теперь пришло время для выхода второго поколения — Redmi AirDots 2.

Характеристики

Компания начнет сбор средств на новую гарнитуру на своей краудфандинговой платформе, и первые покупатели смогут прикупить ее по цене $11. На рынок наушники выйдут по цене $14. Поставляются они с 7,2-миллимитровыми излучателями, которые обеспечивают мощные низкие частоты, а также мягкие и тонкие настройки средних и высоких частот. Для снижения шумов окружающей среды и улучшения звука при принятии звонков, предложили технологию Environment Noise Reduction.

Компания декларирует установку адаптера Bluetooth 5.0, есть поддержка голосового ассистента XiaoAI и вес каждого наушника составил всего 4,1 грамма. Поставляться Redmi AirDots 2 будут с тремя амбушюрами. В плане автономности — все скромно и без изменений по сравнению с предшественником. На одном заряде наушники проработают 4 часа, а при использовании зарядного кейса продолжительность работы можно увеличить до 12 часов.

Источник: gizmochina