Анонс Redmi Band: доступный фитнес-трекер за $14

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Как и ожидалось, сегодня состоялась премьера первого фитнес-трекера Redmi. После того как Realme выпустила свой носимый гаджет, «дочка» Xiaomi не могла не выставить на кон своего конкурента, который к тому же внешне очень напоминает продукт суббренда Oppo.

Увы, во время презентации компания была не особо многословна в части характеристик новинки. Она ограничилась лишь упоминанием о том, что Redmi Band получил цветной прямоугольный 1,08-дюймовый дисплей и для его зарядки необходимо отстегнуть ремешок, под которым скрывается коннектор для зарядки.

Акцент сделан на автономность и обещано 14 дней работы на одном заряде. Для сравнения Realme Band предлагает до 9 дней автономной работы. Кроме того, Redmi Band предлагает поддержку 5 типов тренировок, есть датчик частоты сердечных сокращений, гаджет оповещает о входящих звонках и уведомлениях, а также считает шаги и мониторит качество сна.

Капсула с «мозгами» Redmi Band окрашена в черный цвет и пользователи смогут выбирать понравившийся цвет ремешка: черный, синий, красный и оливковый. Поддержки NFC нет.

Старт продаж Redmi Band запланирован на 10 апреля и оценили его всего в $14. И это на $6 меньше, чем просят за Realme Band. Но сравнивать оба конкурента «в лоб» можно будет только после того, как станут известны все параметры Redmi Band. На данный момент на официальном сайте компании отсутствует информация о новом фитнес-браслета. Как только она появится, мы обновим новость.

Источник: mydrivers