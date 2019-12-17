Анонс Samsung Galaxy A01: компактный бюджетник с большим объемом памяти

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Только пару часов назад источники слили в сеть рендеры Galaxy A01, как Samsung взяла и представила эту модель. Это самый простой аппарат А-серии модельного ряда 2020 года. В плане экстерьера обошлись без новшеств, сохранив стилистику устройств этой линейки 2019 года выпуска: каплевидный вырез в экране и основная камера с вертикальным расположением датчиков.









Смартфон укомплектовали Infinity-V дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением HD+ и в небольшой вырез в верхней его части встроили 5-мегапиксельную фронтальную камеру со светосилой f/2.0. На тыльной стороне сдвоенный модуль с датчиками на 13 Мп + 2 Мп.





В качестве аппаратной платформы указан неизвестный 8-ядерный чип с максимальной тактовой частотой 1,95 ГГц. Хоть это и бюджетный аппарат, но на объем памяти производитель не поскупился: 6 Гб и 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. Впрочем, не исключено, что сотрудники компании попросту ошиблись, указывая такие параметры.





Среди характеристик Samsung Galaxy A01 упомянут аккумулятор емкостью 3000 мАч, FM‑тюнер и отдельный слот для карт microSD до 512 Гб. Корпус имеет габариты 146,3х70,86х8,34 мм и тыльная крышка пластиковая. Ценник и сроки выхода в продажу смартфона не названы.





Источник: samsungmobilepress.com







