Анонс Samsung Galaxy A11 с тройной камерой

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Samsung Galaxy A10 вошел в десятку популярных смартфонов на рынке прошлого года. Эту модель выбирали те, кто доверяет бренду и при этом не желает много переплачивать за устройство. Galaxy A10 получился весьма удачным по соотношению цена/характеристики и вот теперь он обрел преемника.

Без какой-либо помпы был представлен Samsung Galaxy A11, который предложил тройную камеру, увеличенную до 4000 мАч батарейку с быстрой 15-ваттной зарядкой и появился сканер отпечатков пальцев.

Смартфон оснастили Infinity-O дисплеем диагональю 6,4 дюйма разрешением 1560х720 точек, неизвестной модели восьмиядерным процессором с тактовой частотой 1,8 ГГц, 2/3 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 32 Гб.

В круглое отверстие в экране встроили 8-мегапиксельную фронтальную камеру и на тыльной стороне установлена система из трех датчиков 13 Мп (f/1.8) + 5 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (портретный, f/2.4). Сзади установили и дактилоскопический датчик.

Габариты Galaxy A11 составили 161,4х76,3х8 мм и весит он 177 грамм. Работает аппарат под управлением фирменной оболочки One UI на базе Android 10. Цена и дата старта продаж смартфона не объявлены.

Источник: notebookchec﻿k

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