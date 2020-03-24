Анонс смарт-динамика Redmi Touchscreen Speaker 8

184

Сегодня компания Redmi представила свою доступную альтернативу «умного» дисплея — Redmi Touchscreen Speaker 8. По сути — это умная колонка с дисплеем, которая получила расширенные возможности и не в последнюю очередь благодаря поддержке голосового помощника XiaoAI третьего поколения.

В Redmi Touchscreen Speaker 8 установлен 8-дюймовый HD-экран с углом обзора 180 градусов. Имеется веб-камера, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi, детский режим, в рамках которого отображается только контент для детей, а также умный дисплей пригодится для работы с прочими гаджетами в рамках системы «умный дом».

Поскольку продукт ориентирован на китайский рынок, он заточен на работу с различными потоковыми сервисами и платформами медиаконтента, актуальными для Поднебесной. Производитель также заявляет, что смарт-динамик имеет функцию распознавания голоса и способен идентифицировать членов семьи. Обещана и качественная аудиосистема мощностью 10 Вт.

В Китае продажи Redmi Touchscreen Speaker 8 стартуют 27 марта и предлагать его станут по цене $50.

Источник: mydrivers