Анонс тройки 5G-флагманов Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra

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Семейство флагманов Samsung Galaxy S20 стало главным героем сегодняшнего мероприятия Unpacked. Для самой компании новые флагманы — демонстрация собственной значимости и полигон для реализации лучших технологий. Задолго до анонса мы увидели огромное количество утечек, разрушивших интригу напрочь. Но от этого новинки хуже не стали, знакомимся с официальной информацией о них.

Было представлено сразу три смартфона серии и все они предлагают поддержку 5G. Galaxy S20 — «младшая» версия, массовая и относительно компактная модель, в то время как S20+ интересен для тех, кто хочет вариант побольше и, возможно, камеру получше. Новичок и самый интересный — Galaxy S20 Ultra и потенциально лучший камерофон на рынке. У базового флагмана и его Plus-версии много общего, а вот Ultra стоит особняком.

Как они выглядят





Какими будут внешне новые флагманские «галактики», мы знали уже пару месяцев назад, когда случились первые серьезные утечки. Вам может нравиться или претить унифицированный дизайн последних смартфонов Samsung, но он достаточно универсальный и найдется немало тех, кто посчитает его приятным.

За что стоит уважать Samsung, так это то, что она не следовала моде на безрамочность, а была среди тех, кто диктовал ее и нашла решение с фронтальной камерой. В случае с новинками предпочтение было отдано круглому отверстию по центру и дисплею с загнутыми краями. Выглядят смартфоны гармонично, аккуратно и чувствуется порода. Боковые грани облицованы алюминием (нержавеющая сталь S20 Ultra), а тыльная крышка изготовлена из стекла.

Осталась защита от воды IP68, клавиши управления на своих прежних местах и стереодинамики AKG вновь предложили, это хорошо. А вот 3,5 мм разъема недосчитались. Сканер отпечатков пальцев ультразвуковой и находится на экране. Обещано, что со скоростью и точностью срабатывания все будет обстоять на ура.

Ключевая идея в дизайне последних флагманов Samsung заключается в основной камере прямоугольной формы. В случае с Galaxy S20 Ultra он смотрится особенно массивно, чем вызовет у некоторых неприятие. Но это «расплата» за продвинутые фотовозможности камеры.

Дисплей и железо





В Galaxy S20 установлен Dynamic AMOLED-дисплей сертифицирован по стандарту HDR10+ и частоту обновления довели до 120 Гц (сенсор 240 Гц). У экрана S20+ диагональ составила 6,7 дюйма, а в старшем аппарате она и вовсе равна 6,9 дюймам. Максимальное разрешение у всех одинаковое — QuadHD+.

Аппаратно все три смартфона не отличаются друг от друга, наблюдаем дежурный прирост мощности. Компания вновь отдала предпочтение двум флагманским платформам: Snapdragon 865 от Qualcomm и родной Exynos 990.

Выпускаются аппараты S20 и S20+ с 8/12 Гб оперативной памяти. Этого более чем достаточно, но, чтобы еще больше впечатлить Galaxy S20 Ultra получил версию с 16 Гб. Чтобы обогнать своих прямых конкурентов компания первой предложила тип памяти LPDDR5. Энергонезависимой на выбор 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб стандарта UFS 3.0, но Galaxy S20 доступен только с 128 Гб ПЗУ. При желании память можно расширить за счет карты microSD до 1 ТБ.

Крутые камеры





Нельзя сказать, что камеры у предшественников были ужасными, но обнаглевшие ребята из Huawei смогли своими флагманами заткнуть за пояс некогда признанных лидеров в рейтинге DxOMark. Последние пару лет корейцы не на первом месте в соревновании камер. Многие начали скандировать, что «Samsung скатился», нужно было что-то срочно предпринять.

Samsung всерьез озаботилась проблемой потери лидерства и взялась кроить камеры для флагманов практически с нуля. Для нужного эффекта компания использует практически все доступные навороты. В бой вступили широкоугольные датчики, телеобъектив и ToF.

Взять первое место в табеле рангов DxOMark имеет все шансы Galaxy S20 Ultra, получивший четыре датчика в основной камере. Задают тон тут 108 Мп датчик и телеобъектив на 48 Мп со светосилой f/3.5, который обеспечивает 4-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный и 100-кратный цифровой. В главном датчике используется технология none-binning/re-mosaic, позволяющая объединять 9 пикселей в один большой на 2,4 мкм. В итоге получается снимок на 12 Мп с высоким уровнем резкости и контрастности. Автофокус фазовый, есть технология Dual Pixel, оптический и цифровой стабилизаторы. За широкий угол отвечает сенсор на 12 Мп и меряет глубину кадра ToF-камера.

Система камер на задней панели Galaxy S20 включает телеобъектив с 64-мегапиксельным сенсором и апертурой f/2.0 (3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой), есть оптический стабилизатор и фазовая автофокусировка. Ультраширокая камера обладает разрешением 12 Мп и третий элемент — широкоугольный модуль на 12 Мп. В случае с Galaxy S20+ к идентичной тройной камере добавился лишь ToF-датчик

Что касается фронталки, то тут впереди планеты всей вновь оказался Galaxy S20 Ultra. В его активе 40 Мп датчик, тогда как у собратьев все привычно и скромнее — сенсор на 10 Мп.

Аккумулятор





Хорошо, когда смартфон обладает хорошей автономностью и без проблем дотянет на одном заряде до вечера. В случае с устройствами серии Galaxy S20 есть шанс, что они спокойно продержатся минимум один день. Оптимизм внушает наличие аккумулятора на 4000 мАч у Galaxy S20, батарейки на 4500 мАч у Galaxy S20+ и Ultra достался источник питания повышенной емкости на 5000 мАч.

Полный цикл зарядки будет происходить в ускоренном режиме благодаря поддержке быстрой зарядки, а также реализовали беспроводную и обратную зарядки. В комплект входит зарядный блок на 25 Вт (S20/S20+) и 45 Вт (S20 Ultra для ряда рынков либо 25 Вт).

Сколько стоят





Новые Galaxy S20 дорогие игрушки. Компания повесила внушительные ценники на новинки и гонка за наворотами бьет по карману. Покупка Galaxy S20 обойдется от $999 и за Galaxy S20+ запросили $1199, а за Galaxy S20 Ultra придется заплатить $1399 с 128 Гб ПЗУ.

Разыгрываем флагман среди наших подписчиков





Но у вас есть шанс стать обладателями топового Samsung Galaxy S20 Ultra бесплатно, став победителем конкурса, который проводит Andro news. Что для этого нужно сделать?

Не так уж и много:

1. Подписаться на канал Andro News (https://goo.gl/NHniGK)

2. Написать осмысленный комментарий под видео и обязательно оставить данные для связи (https://www.youtube.com/watch?v=qFV0ZFbkLmQ)

Итоги конкурса подведем в прямом эфире 2 марта 2020 года. Победитель получит возможность даже выбрать цвет новинки, а подсмотреть всю цветовую палитру можно здесь. Желаем победы, и пусть выиграет самый удачливый!

Технические характеристики Samsung Galaxy S20:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)

Операционная система: Android 10, оболочка One UI 2.1

Дисплей: 6,2ʺ, 3200 х 1440 пикселей (QuadHD+), Infinity-O, соотношение 20:9, Dynamic AMOLED, 120 Гц (FullHD+), 88,59%, 566 ppi, Always On Display, HDR10+, Gorilla Glass 6

Процессор: Exynos 990, 8 ядер (2хCustom + 2хCortex A76 + 4хCortex A55), 7 нм, 64 бит / Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Mali-G77 MP11/Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 128 Гб, microSD до 1 ТБ

Основная камера: три датчика, 12 Мп (ультраширокоугольная, автофокус, вспышка, f/2.2) + 64 Мп (телеобъектив, f/2.0, OIS) + 12 Мп (широкоугольная, f/1.8, OIS) светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 7680x4320 (8K UHD), 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD)

Фронтальная камера: 10 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, Samsung Pay, Google Pay

Датчики и разъемы: USB Type-C 3.1, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), 2D Face Unlock

Дополнительно: Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальца в экране, датчик измерения сердечного ритма, стереодинамики AKG, 32-разрядный ЦАП, Dolby Atmos, aptX-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Защита от пыли и влаги IP68

Аккумулятор: 4000 мАч, быстрая (до 25 Вт), беспроводная (до 15 Вт) и реверсивная (до 9 Вт) зарядки

Размеры: 151,7х69,1х7,9мм

Вес: 163 грамма

Цвета: синий, серый, розовый

Технические характеристики Samsung Galaxy S20+:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)

Операционная система: Android 10, оболочка One UI 2.1

Дисплей: 6,7ʺ, 3200 х 1440 пикселей (QuadHD+), Infinity-O, соотношение 20:9, Dynamic AMOLED, 120 Гц (FullHD+), 90,94%, 525 ppi, Always On Display, HDR10+, Gorilla Glass 6

Процессор: Exynos 990, 8 ядер (2хCustom + 2хCortex A76 + 4хCortex A55), 7 нм, 64 бит / Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Mali-G77 MP11/Adreno 650

Оперативная память: 8/12 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 128/256/512 Гб, microSD до 1 ТБ

Основная камера: четыре датчика, 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2) + 64 Мп (телеобъектив, f/2.0, OIS, автофокус) + 12 Мп (широкоугольная, f/1.8, OIS) + ToF (0,3 Мп), светодиодная вспышка, Live Focus, 7680x4320 (8K UHD) (30 к / с), 3840x2160 (4K UHD) (60 к / с), 1920x1080 (Full HD) (240 к / с), 1280x720 (HD) (960 к / с)

Фронтальная камера: 10 Мп, f/2.2

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, Samsung Pay, Google Pay

Разъемы и датчики: USB Type-C 3.1, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), 2D система распознавания лица

Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальца в экране, датчик измерения сердечного ритма, стереодинамики AKG ﻿32-разрядный ЦАП, Dolby Atmos, aptX-HD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus

Защита от пыли и влаги IP68

Аккумулятор: 4500 мАч, быстрая (до 25 Вт), беспроводная (до 15 Вт) и реверсивная (до 9 Вт) зарядки

Размеры: 161,9х73,7х7,8 мм

Вес: 186 грамм

Цвета: черный, синий и серый

Технические характеристики Samsung Galaxy S20 Ultra:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 3, 7), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (40)

Операционная система: Android 10, оболочка One UI 2.1

Дисплей: 6,9ʺ, 3200 х 1440 пикселей (QuadHD+), Infinity-O, соотношение 20:9, Dynamic AMOLED, 120 Гц (FullHD+), 90,7%, 509 ppi, Always On Display, HDR10+, Gorilla Glass 6

Процессор: Exynos 990, 8 ядер (2хCustom + 2хCortex A76 + 4хCortex A55), 7 нм, 64 бит / Snapdragon 865, 8 ядер (Kryo 585 до 2,84 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Mali-G77 MP11/Adreno 650

Оперативная память: 12/16 Гб, LPDDR5

Постоянная память: 128/256/512 Гб, microSD до 1 ТБ

Основная камера: четыре датчика, 108 Мп (OIS, f/1.8) + 48 Мп (телеобъектив, f/3.5, OIS,) + 12 Мп (широкоугольная, f/2.2) + ToF (0,3 Мп), светодиодная вспышка, Live Focus, запись видео 7680x4320 (8K UHD) (30 к / с), 3840x2160 (4K UHD) (60 к / с), 1920x1080 (Full HD) (240 к / с), 1280x720 (HD) (960 к / с)﻿

Фронтальная камера: 40 Мп, f/2.2

Навигация: GPS и ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.0 LE, NFC, Samsung Pay, Google Pay

Датчики и разъемы: USB Type-C 3.1, сканер отпечатков пальцев на экране, 2D Face Unlock

Акселерометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик рассеянного освещения RGB, датчик приближения, барометр, датчик Холла, сканер отпечатка пальца, стереодинамики AKG,﻿ 32-разрядный ЦАП, Dolby Atmos, aptX, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Samsung Pay, Google Pay

Защита от пыли и влаги IP68

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая (до 45 Вт), беспроводная (до 15 Вт) и реверсивная (до 9 Вт) зарядки

Размеры: 166,9х76х8,8мм

Вес: 220 грамм

Цвета: черный и серый

Источник: samsung