Анонс Vivo NEX 3S 5G: как воплощение ключевых трендов 2020 года

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Смартфон Vivo NEX 3 получил обновление. Каких-то революционных нововведений в Vivo NEX 3S 5G не предложили, компания стремилась создать флагман, отвечающий современным модным тенденциям. В числе главных преображений можно назвать смену аппаратной платформы, установку модулей памяти LPDDR5 и UFS 3.1, поддержку Wi-Fi 6 и Android 10.

Внешне новинка повторяет черты NEX 3, где провернули финт с Super AMOLED дисплеем-водопадом, залезающим на края, обернули корпус в стеклянные панели, предложили выдвижную фронталку и на тыльной стороне установили круглую основную камеру. Ясное дело, что никакого отверстия в экране нет, а нижняя и верхние рамки сведены до минимума. В итоге на матрицу пришлось 99,6% лицевой панели. Ее диагональ составила 6,89 дюйма, разрешение 2256х1080 точек, есть HDR10+ и цветовой охват 100% DCI-P3.

Еще одна фишка Vivo NEX 3S 5G — отсутствие физических клавиш, а за регулировку громкости и включение отвечает сенсорная область на правой грани. Фронтальная камера на 16 Мп встроена в специальный выдвижной блок на верхнем торце. Приятная деталь в компоновке смартфона — 3,5 мм разъем оставлен нетронутым.

Что касается аппаратной платформы, то новинка полноценный флагман 2020 года. Здесь установили Snapdragon 865 с графикой Adreno 650. Вариантов по встроенной памяти нет: есть две модификации с 256 Гб флеш-памяти. Но зато предлагается новый стандарт UFS 3.1. Прокачали и оперативную память, предложив модуль LPDRR5 на 8/12 Гб.

Vivo NEX 3S 5G очередной смартфон, получивший тройную камеру, а в качестве главного датчика выступает сенсор на 64 Мп со светосилой f/1.8. Есть фазовый автофокус, а вот оптического стабилизатора нет. Вторая камера на 13 Мп обеспечивает широкий угол съемки, а третья с аналогичным разрешением —телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом.

Чтобы смартфоном можно было пользоваться минимум один световой день, есть аккумулятор емкостью 4500 мАч. Поддерживается фирменная быстрая зарядка на 44 Вт и для зарядки используется USB Type-C порт. В числе прочих характеристик Vivo NEX 3S 5G стоит упомянуть поддержку Wi-Fi 6, 5G‑сетей, NFC, оболочку FuntouchOS 10 на основе Android 10, встроенный Hi-Fi ЦАП Hi-Fi чип AK4377A, фирменный браузер APP-NEX и технологию Multi Turbo 3.0.

В Китае смартфон поступит в продажу 14 марта по цене $719 за версию 8/256 Гб и $763 за модификацию 12/256 Гб. Компания особо акцентировала внимание на том факте, что несмотря на то, что случился апгрейд начинки S-версия стоит дешевле предшественника. Так, за Vivo NEX 3 просили $810 за вариант с 8/256 Гб, а флагман на максималках был оценен в $880.

Источник: news.mydrivers.com



