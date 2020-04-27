Анонс Xiaomi Mi 10 Youth Edition: полуфлагман компании

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Почти как флагман — несколько камер с поддержкой 50-кратного зума, быстрая зарядка, чип Snapdragon 765G и емкий аккумулятор. А еще ценник меньше $400 — все это Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который на глобальном рынке будут предлагать, как Xiaomi Mi 10 Lite. До флагманского пьедестала смартфон не дотягивает и уступает по ряду параметров «полновесным» собратьям.

По задумке создателей, новинка должна стать беспроигрышным предложением по соотношению цена/характеристики. Не флагман и занимает прочное положение в среднем сегменте. Модель выходит на рынок сразу в пяти цветах: черный, белый, синий, зеленый и необычный персиковый.

Внешне Xiaomi Mi 10 Youth Edition перенял черты у разных моделей на рынке, но все же немного отличается от прочих устройств Xiaomi. Хорошо заметное отличие просматривается в квадратной камере, которую расположили в верхнем левом углу.

Главным разочарованием в дизайне для некоторых может стать реализация фронтальной камеры, которая находится в каплевидном вырезе в верхней части экрана, по его центру. Такое решение сейчас уже раздражает почище любой моноброви. Выглядит смартфон…неплохо, но лишен индивидуальности и с налетом удешевления. Компоновка разъемов и элементов привычная, из относительных сюрпризов можно выделить разве что присутствие 3,5 мм разъема для наушников.

Толщина корпуса, кстати, всего 7,88 мм. И это при условии, что внутри установили аккумулятор емкостью 4160 мАч. Здесь не забыли предложить и технологию быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и для зарядки используется USB Type-C порт. Работает Xiaomi Mi 10 Youth Edition под управлением Android 10 с собственной оболочкой MIUI 11.

Смартфон получил современный дисплей — AMOLED диагональю 6,57 дюйма и разрешением 2400х1080 точек. Панель не изогнута и тут отдали предпочтение плоскому дисплею. Частота опроса сенсорного слоя составила 180 Гц. Есть функция DC Dimming и HDR10+. Сканер отпечатков расположен в экране, он оптический и по скорости срабатывания вряд ли удивит.﻿

В Xiaomi Mi 10 Youth Edition установили чипсет Snapdragon 765G, это достаточно производительная аппаратная платформа, ориентированная на модели среднего сегмента и предлагает доступ к 5G технологии. Сама компания называет этот чип «лайт-версией Snapdragon 865. В целом аппарат должен быть шустрым и всеядным, нареканий по скорости работы и мощности не должно быть. Не реактивный из-за MIUI, но для большинства его производительности хватит за глаза.

В аппарате 6/8 Гб оперативной памяти флеш-накопитель на 64/128/256 Гб, двухдиапазонный Wi-Fi, версия Bluetooth 5.1, присутствует NFC и GPS-приемник, а также жидкостное охлаждение процессора.

Фронтальная камера Xiaomi Mi 10 Youth Edition на 16 мегапикселей. По идее, она должна создавать обычные фото, без восторга по качеству и функционалу. Смартфон получил неплохой набор датчиков на задней панели. Их тут четыре, и задает тон — 48-мегапиксельный сенсор. С ним работает широкоугольный объектив на 8 Мп и зум-камера с аналогичным разрешением. Есть еще четвертый сенсор, который отвечает за макросъемку.

Цифровой зум возможен до 50 крат — о высоком качестве в этом случае говорить не приходится. Но это уровень Huawei P40 Pro, получилось мощно. А еще не забыли предложить систему оптической стабилизации изображения.

В продажу Xiaomi Mi 10 Youth Edition поступит 30 апреля и прикупить его в Китае предлагают за $297 с 6/64 Гб памяти на борту, вариант с 6/128 Гб обойдется уже в $325, а за версии с 8/128 Гб и 8/256 Гб предстоит отдать $353 и $395 соответственно.

Технические характеристики Xiaomi Mi 10 Youth Edition:





Сеть: GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц), WCDMA/HSPA (900/2100 МГц), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), TD-SCDMA (34, 39), TD-LTE (34/38/39/40/41), 5G

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 11

Дисплей: 6,57ʺ, 2400х1080 пикселей (FullHD+), AMOLED, 20:9, контрастность 4 300 000:1, JNCD - ˂ 0,7, частота дискретизации 180 Гц, HDR10+, яркость пиковая 800 нит, DC Dimming, Gorilla Glass 5

Процессор: Snapdragon 765G, 8 ядер (Kryo 475 до 2,4 ГГц) 7 нм, 64 бит

Графический чип: Adreno 620

Оперативная память: 6/8 Гб, LPDDR4x

Постоянная память: 64/128/256 Гб, UFS 2.1, поддержки microSD нет

Основная камера: четыре датчика, 48 Мп (1/1,2ʺ, 6P, 1,6 мкм (4-в-1), f/1.79) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 120 градусов, f/2.2) + 2 Мп (макросъемка) + 8 Мп (телеобъектив, OIS, 5-кратный оптический зум,10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой), светодиодная вспышка, 4К/30fps

Фронтальная камера: 16 Мп

Навигация: GPS, ГЛОНАСС

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт

Датчики и разъемы: USB Type-C, датчик отпечатка пальцев (интегрирован в дисплей), ﻿Face Unlock, 1216 линейные динамики, Hi-Res Audio

Аккумулятор: 4160 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт

Размеры: 164,02х74,77х7,88 мм

Вес: 192 грамма

Цвета: черный, белый, синий, зеленый и персиковый

Источник: mi.com