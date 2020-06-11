Анонс Xiaomi Mi Band 5: снова хит?

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Извечный поиск очередной сенсации и желание предлагать «топ за свои деньги» привели к тому, что сегодня представили Xiaomi Mi Band 5. Компания явно задалась целью повторно привести на рынок хит продаж и без усовершенствований не обошлось. Интересно, что ровно год назад, в этот же день был представлен Mi Band 4. В контексте этого будет любопытно посмотреть, что еще смогли придумать ребята из Xiaomi за год и каким должен быть фитнес-трекер наших дней в их понимании.

Самое главное: цена и NFC

Как и прежде, носимый гаджет стоит дешево. Даже сложно понять, на чем тут можно заработать. Цена всего $27, последние предсказания сбылись. Как и ожидалось, Xiaomi Mi Band 5 будет доступен в двух версиях: с NFC и без этого чипа. И вышеуказанный ценник актуален для версии без модуля для бесконтактных платежей, тогда как версию с NFC оценили в $32. Старт продаж в Китае запланирован на 18 июня.

Дизайн, дисплей и сколько работает

За что же производитель предлагает отвалить такие «деньжища»? Компания заявляет, что с Xiaomi Mi Band 5 погружение и купание в воде разрешено до глубины 50 метров. В качестве дисплея выступает цветной AMOLED с диагональю 1,1 дюйма, яркость составила 450 нит, регулировка 5 уровней яркости и разрешение 294х126 точек. Этого более чем достаточно для отображения основной информации.

Из органов управления у фитнес-браслета только сенсорный экран. Его габариты: 47,2х18,5х12,4 мм при весе 12,1 грамм (версия NFC) и 11,9 грамм (без NFC). Емкость флеш-накопителя составила 16 МБ и есть поддержка Bluetooth 5.0. Работает Xiaomi Mi Band 5 со смартфонами на Android 5.0 и выше, iOS 10 и более поздними версиями.

Ремешки в Xiaomi Mi Band 5 стандартные — изготовлены из силикона. Цветовых решений восемь: черный, синий, голубой, оранжевый, фиолетовый, желтый, зеленый и розовый.

«Дозаправляется» Xiaomi Mi Band 5 от магнитной зарядки, а полностью заряженный браслет на одной зарядке работает 14 дней, в режиме ожидания проживет 20 дней. Полная зарядка требует 2 часов. Емкость же батарейки составила 125 мАч.

Как работает и что предлагает

Устройство, как и прежде, считает шаги, пройденное расстояние и калории, а также никуда не делись фитнес функции. Разумеется, носимый гаджет умеет мерять пульс благодаря специальному датчику, который усовершенствовали, и сама компания называет его «профессиональным». Еще устройство работает будильником, следит за менструальным циклом женщин, насыщением крови кислородом, за режимом сна и известит о принятом звонке или сообщении.

Новый виток развития привел к тому, что появилась возможность управлять камерой в смартфоне, количество отслеживаемых тренировок возросло до 11: сколько вы бегали на открытом воздухе или в поещении, ходили, плавали, катались на велосипеде и лыжах, занимались в тренажерном зале, верховой ездой, на элипсе, греблей и йогой, а также прыгали со скакалкой. Также появились новые циферблаты и поддержка голосового ассистента Xiao AI в варианте для Китая и в версии с NFC. По умолчанию установлено более 100 тем и это удовлетворит любой вкус.

Отличия

Xiaomi Mi Band 5 — фитнес-трекер, который одинаково хорошо подойдет и пионеру, и пенсионеру. По большому счету все усовершенствования свелись к увеличению диагонали дисплея, изменению способа зарядки и расширили функционал, заточенный на здоровье и физическую активность.

Чтобы вам было проще ориентироваться в отличиях Xiaomi Mi Band 5 от Xiaomi Mi Band 4, вот вам их перечень:

увеличенная до 1,1 дюйма диагональ дисплея;

больше 100 тем оформления против 77 у предшественника;

NFC с поддержкой китайской платежной системы Union Pay;

функция слежения за женским здоровьем;

барометр (слежение за атмосферным давлением);

тренировка дыхания;

улучшена функция контроля за сном;

магнитная зарядка;

алгоритм PAI — индикатор личной активности;

датчик измерения уровня кислорода в крови;

усовершенствован датчик ЧСС, точность улучшена на 50% и он находится в боевой готовности все 24 часа в сутки;

функция управления камерой смартфона.

Новость дорабатывается, характеристики уточняются...