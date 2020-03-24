Анонсирован Samsung Galaxy A31: дисплейный сканер, квадрокамера и емкая батарейка

1915

Сегодня тихо без какой-либо помпезной конференции Samsung представила новинку А-серии — Galaxy A31. Смартфон не предложил каких-то серьезных изменений по сравнению с предшественником, но без улучшений тут не обошлось.





Оснастили новинку Super AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек). Тип матрицы Infinity-U и верхний каплевидный вырез предназначен для селфи-камеры на 20-мегапикселей со светосилой f/2.2. Аппаратная основа — Helio P65 в связке с 4/6 Гб оперативной памяти. Это процессор с 8 вычислительными ядрами и максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц.









Укомплектовали смартфон флеш-модулем на 64/128 Гб, емким аккумулятором на 5000 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой, портом USB Type-C и операционной системой Android 10 с надстройкой One UI 2.0. Имеется слот для карт microSD до 512 Гб, дисплейный сканер отпечатков пальцев и основная камера с четырьмя датчиками: 48 Мп (f/2.0) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка, f/2.4) + 5 Мп (датчик глубины, f/2.4).





На данный момент Samsung не озвучивает дату старта продаж и те страны, где новинку будут продавать. Нет ясности и с ценой, которую установят на Galaxy A31.

Источник: gadgets







