Анонсированы Mobvoi TicWatch GTX: недорогие смарт-часы с автономностью до 10 дней

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Mobvoi TicWatch GTX: максимальная рациональность за минимум средств

Компания Mobvoi известна линейкой смарт-часов TicWatch, в рамках которой она предлагает доступные устройства с операционной системой Google Wear. Но в своей последней модели она решила отойти от использования Wear OS, отдав предпочтение собственной прошивке. Речь об умных часах Mobvoi TicWatch GTX, которые были представлены вчера.

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Смена программного обеспечения позволила компании упростить начинку, а также увеличить продолжительность работы. Так, производитель декларирует до 10 дней автономности от одного заряда в режиме энергосбережения, а при «обычной» эксплуатации они проживут до 7 дней. Питает гаджет батарейка емкостью 200 мАч и на ее полную зарядку уйдет до 2-х часов. Для «дозаправки» используется магнитная зарядка.

TicWatch GTX заключены в 48-миллиметровый герметичный корпус с классом защиты IP68, их оснастили чипом RLC8762C и всего 160 КБ оперативной памяти, 16 МБ постоянной, TFT-дисплеем диагональю 1,28 дюйма разрешением 240х240 пикселей. Синхронизация со смартфоном достигается благодаря Bluetooth 5.0. Смарт-часы способны отслеживать 14 типов тренировок, измерить пульс, отследить фазы сна, известят о погоде, позволяют управлять музыкой, оповестят о принятых звонках и уведомлениях, а также имеется секундомер и таймер.

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Поставляются TicWatch GTX с 11 циферблатами и при желании можно скачать их больше в фирменном магазине компании или же создать собственные при помощи приложения Mobvoi. Продажи носимого гаджета стартуют 3 сентября по цене $54, но только для тех, кто оформит предзаказ на них. Обычная же цена составит $60.

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Источник: 9to5google