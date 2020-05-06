AnTuTu определился с самыми мощными смартфонами апреля

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Создатели одного из популярных синтетических тестов AnTuTu составили итоговый рейтинг самых производительных смартфонов по итогам апреля. Определяли лучших в двух номинациях: флагманы и среднебюджетные аппараты. Опубликованная статистика актуальна для рынка Китая и учитывает те модели, которые на глобальном рынке недоступны.

Сразу акцентируем внимание, что топ-10 самых мощных флагманов полностью оккупировали модели на базе чипа Snapdragon 865. Такая расстановка сил предсказуема. Лидерство же за собой сохранил Oppo Find X2 Pro, который и в марте был на вершине Олимпа. На втором месте оказался Oppo Find X2, который месяцем ранее занимал третью строчку. А замкнул тройку лидеров — iQOO Neo 3, новичок рейтинга.

С четвертой по десятую позицию поделили между собой такие смартфоны: Xiaomi Mi 10 Pro, Oppo Ace 2, Redmi K30 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro 5G, Vivo NEX 3S 5G и Black Shark 3 Pro. За исключением iQOO 3 все прочие модели были в десятке самых мощных по итогам марта. Покинули же топ-10 Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3.

Произошли изменения в табеле рангов и среди устройств среднего уровня. Первую строчку по-прежнему занимает Oppo Reno 3 5G на базе чипа Dimensity 1000L, а вот второе и третье места сумели отвоевать Honor 30S с Kirin 820 и Vivo S6 5G с Exynos 980, тогда как месяцем ранее в тройку лидеров входили Vivo X30 5G и Redmi K30 5G.

Смартфон от Vivo на базе Exynos 980 теперь занимает пятую строчку топ-10 самых производительных смартфонов, а субфлагман Redmi опустился на четвертое место. С шестого по десятое место заняли: Vivo Z6, Oppo Reno 3 Pro 5G, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE и Honor Play 4T Pro.

Источник: mydrivers