AnTuTu попал в немилость Google

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В марте нынешнего года один из популярных бенчмарков AnTuTu был удален из Google Play Store. А все по причине обнаружения связи между этой утилитой и компанией Cheetan Mobile, чьи приложения были уличены в скрытой монетизации и недобросовестной рекламе. Со своей стороны, создатели AnTuTu заявляли, что Cheetan Mobile лишь один из ее акционеров, но никак не вмешивается в их работу.

AnTuTu таит в себе угрозу?

Через время конфликтная ситуация была урегулирована и бенчмарк вернулся в каталог приложений маркетплейса. Но, похоже, AnTuTu так до конца и не реабилитирован. По каким-то причинам Google начал ставить «палки в колеса» с загрузкой приложения. Так, служба Play Protect при попытке установить AnTuTu через файл apk, выдает сообщение, что эта утилита небезопасна и собирает персональные данные. Но такое случается лишь при попытке установить последнюю версию бенчмарка, тогда как со сборками не выше 8.3.4 такой проблемы не возникает и загрузить их не составляет труда.

При использовании мобильной версии Google Chrome для посещения официального сайта AnTuTu для установки приложения, браузер также предупреждает, что такое действие является потенциально опасным. Естественно, что при желании можно проигнорировать предупреждения об опасности и все же согласиться на установку бенчмарка.

Но остается открытым вопрос, почему AnTuTu оказался в опале у Google. Сам поисковый гигант никак не комментирует ситуацию.

Источник: androidpolice