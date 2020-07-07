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AnTuTu попал в немилость Google

07.07.2020 575 0

В марте нынешнего года один из популярных бенчмарков AnTuTu был удален из Google Play Store. А все по причине обнаружения связи между этой утилитой и компанией Cheetan Mobile, чьи приложения были уличены в скрытой монетизации и недобросовестной рекламе. Со своей стороны, создатели AnTuTu заявляли, что Cheetan Mobile лишь один из ее акционеров, но никак не вмешивается в их работу.

 

AnTuTu попал в немилость Google – фото 1

 

AnTuTu таит в себе угрозу?

 

Через время конфликтная ситуация была урегулирована и бенчмарк вернулся в каталог приложений маркетплейса. Но, похоже, AnTuTu так до конца и не реабилитирован. По каким-то причинам Google начал ставить «палки в колеса» с загрузкой приложения. Так, служба Play Protect при попытке установить AnTuTu через файл apk, выдает сообщение, что эта утилита небезопасна и собирает персональные данные. Но такое случается лишь при попытке установить последнюю версию бенчмарка, тогда как со сборками не выше 8.3.4 такой проблемы не возникает и загрузить их не составляет труда.

 

AnTuTu попал в немилость Google – фото 2

 

При использовании мобильной версии Google Chrome для посещения официального сайта AnTuTu для установки приложения, браузер также предупреждает, что такое действие является потенциально опасным. Естественно, что при желании можно проигнорировать предупреждения об опасности и все же согласиться на установку бенчмарка.

 

AnTuTu попал в немилость Google – фото 3

 

Но остается открытым вопрос, почему AnTuTu оказался в опале у Google. Сам поисковый гигант никак не комментирует ситуацию.

 

Источник: androidpolice

AnTuTu Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.07.2020

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AnTuTu попал в немилость Google