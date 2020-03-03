AnTuTu: самые мощные смартфоны февраля

976

Популярный бенчмарк для тестирования гаджетов AnTuTu выпустил очередной свой рейтинг самых производительных смартфонов из лагеря Android по итогам февраля актуальный для рынка Китая. В январе нынешнего года возглавляли рейтинг iQOO Neo 855, iQOO Pro 5G, LG V60 ThinQ и Vivo NEX 3 5G.

Но с приходом первых мобильников на базе Snapdragon 865 в тройке лидеров произошли изменения, а отрыв между первым и третьим местом составил более 90 тысяч «попугаев».

На вершину AnTuTu взобрался Xiaomi Mi 10 Pro с 12/512 Гб памяти, который по итогам прогонки сумел набрать 594 069 баллов. Ожидаемо видеть на второй строчке Xiaomi Mi 10, который имеет в своем арсенале тот же чип от Qualcomm и 12/256 Гб памяти. А замкнул тройку лидеров iQOO Neo 855.

В февральский рейтинг не попали такие «свежеиспеченные» флагманы с Snapdragon 865 на борту как Samsung Galaxy S20, Sony Xperia 1 II, iQOO 3, Realme X50 Pro 5G и ZTE Axon 10s Pro. Но объясняется это тем, что многие из них еще не поступили в продажу в Китае, а iQOO 3 и Realme X50 Pro 5G только на прошлой неделе добрались до прилавков магазинов.

С четвертого по десятое место разделили между собой iQOO Pro 5G, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro, Vivo NEX 3 5G, Honor V30 Pro 5G, ASUS ROG Phone 2 и Realme X2 Pro. Флагман от суббренда Huawei единственный с чипом Kirin 990, который не позволил смартфонам с SoC от Qualcomm оккупировать весь топ-10 самых мощный Android-устройств.

В классе среднего уровня аппаратов на вершине рейтинга стоит Oppo Reno 3 5G на основе Dimensity 1000L. С отставанием более чем на 83 тысячи баллов серебро взял Vivo X50 5G с чипом Exynos 980, а третьим в общем зачете смог стать Redmi K30 5G с Snapdragon 765G. И это единственный представитель отряда устройств с SoC от Qualcomm в февральском рейтинге.

В топ-10 также вошли Oppo Reno 3 Pro 5G, Honor 9X Pro, Huawei Nova 6 SE, Honor 20S, Honor 9X, Huawei Nova 5 и Redmi Note 8 Pro. Обращаем внимание, что 5 мест из 10 пришлось на модели с чипом Kirin 810.

Источник: toutiao.com