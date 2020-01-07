AnTuTu выпустила рейтинг самых мощных смартфонов за декабрь 2019 года

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В начале января создатели бенчмарка AnTuTu подвели итоги 2019 года. Опубликован рейтинг самых производительных Android-смартфонов по состоянию на декабрь прошлого года актуальный для рынка Китая. Соответственно можно считать, что перед нами итоговая таблица за 2019 год, а еще это один из последних рейтингов AnTuTu перед тем как на рынке начнется победоносное шествие смартфонов с Snapdragon 865 на борт.

Предсказуемо победителями стали мобильники с чипами Snapdragon 855/855+, которые взяли девять мест из десяти. А вот 7 место Honor V30 Pro 5G на базе Kirin 990 стало настоящим сюрпризом.

Лидерами по мощности среди Android-устройств стали смартфоны Vivo, занявшие три первых строчки чарта. Так, на первом месте оказался Vivo iQOO Neo 855, который единственный среди всех устройств перешагнул отметку 500 тысяч баллов. Вторую и третью строчку отвоевали Vivo iQOO Pro 5G и Vivo NEX 3 5G.

За троицей лидеров следуют OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, сумевшие обойти ASUS ROG Phone 2, Honor V30 Pro 5G, Realme X2 Pro, Black Shark 2 Pro и Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Акцентируем внимание, что разница между первым и десятым местом составила больше 24 000 баллов. И это при условии, что лидер iQOO Pro 5G имеет в своем арсенале Snapdragon 855+ и 8 Гб оперативки, а замыкающий десятку Xiaomi Mi 9 Pro 5G обладает аналогичным чипом и 12 Гб оперативной памяти. Все решает оптимизация, а еще не стоит списывать со счетов спорность объективности подобных тестов.

Источник: antutu