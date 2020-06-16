App Store принёс рекордные деньги. Apple помогла заработать более $500 миллиардов

335

Сегодня Apple официально объявила, что App Store в 2019 году принёс разработчикам 519 миллиардов долларов. Эти цифры подтверждает исследование, проведённое фирмой Consulting Group из США.

Так много?

Да. С момента запуска магазина приложений App Store в 2008 году, разработчики получили более 155 миллиардов долларов на приобретении приложений и покупках внутри них, при чём четверть этого дохода пришлась на 2019 год. Кроме классических покупок, Apple также способствует продаже различных физических товаров и услуг. В список вошло много интернет-магазинов, сервисов по доставке еды и агрегаторов такси. На этом разработчики выручили в прошлом году $413 миллиардов.

Доход распределился так:

268 миллиардов заработали приложения розничных сетей, такие как Target, Best Buy и Etsyъ

57 миллиардов получили туристические приложения, среди них Expedia и United

40 миллиардов выручили помощники при заказе такси (Uber, Lyft)

И ещё 31 миллиард достался приложениям по доставке еды, в топе DoorDash и Grubhub

Генеральный директор Apple Тим Кук дал собственный комментарий: "App Store это место, где новаторы и мечтатели могут воплотить все свои идеи в жизнь, а пользователи могут найти простые и безопасные инструменты для улучшения своих жизней. В это непростое и нестабильное время, App Store предоставляет новые возможности для предпринимательства, здоровья и благополучия, обучения и создания рабочих мест, помогая людям быстро адаптироваться к меняющемуся миру. Мы стремимся сделать ещё больше для поддержки и развития глобального сообщества App Store - сообщества, в которое входят как приложения с одним разработчиком, так и предприятия, на которые работают тысячи человек, ведь оно продолжает создавать инновации, рабочие места и обеспечивает экономический рост в будущем."

Apple также сообщила, то в App Store можно установить уже около двух миллионов приложений, и к ним каждую неделю обращаются пол миллиарда людей из 175 стран.



Похожие новости:

Новации от Apple: складной iPhone с двумя дисплеями

Apple за гармонию и расовое равенство﻿

Apple запатентовала групповые онлайн-селфи. Это как?﻿

Источник: MacRumors