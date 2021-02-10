Аппетиты Coogle Chrome по потреблению оперативной памяти и ресурса чипа умерят

1179

Coogle Chrome получит функцию PartitionAlloc-everywhere, которая станет прорывом в части производительности, памяти и стабильности

Возможно, вы слышали то, что Google Chrome весьма прожорливый браузер к ресурсам устройства. То, что ее браузер не идеален понимает и сам поисковый гигант, который регулярно выпускает обновления для его разгона и уменьшения «жора». Но компания далеко не продвинулась в этом деле и опять готовит очередное обновление, декларируя, что теперь точно все изменится.

Читать также: С участием Google выйдет 200 млн дешевых смартфонов с ценником $55﻿

Пришло сообщение, что Google готовит апдейт, нацеленный на то, чтобы сократить количество потребляемых Chrome ресурсов. Оно коснется всех платформ, но больше всего внимания уделят Android и Windows. Акцент сделают на снижении расхода оперативной памяти, чтобы в итоге увеличить быстродействие при работе одновременно с несколькими вкладками.

Снизить ресурсопотребление призвана функция PartitionAlloc-everywhere, которое к тому же позволит ускорить загрузку веб-страниц и оптимизирует расход ресурсов, включая работу процессора и оперативной памяти. Работы над ней идут с прошлого года, но вот когда она будет готова к внедрению, не сообщается.

Читать также: Google блокирует загрузку неофициальных версий Google Camera и Google Recorder﻿

Остается надеяться, что Google вскоре внедрит новую фичу в Chrome и она, прежде всего, положительно скажется на стабильности работы и уменьшению жора оперативной памяти. На десктопной версии главная проблема кроется в расширениях, которые работают на мощностях браузера. Они «высаживают» ресурсы чипа и оперативки. Обуздав их Chrome сможет решить проблемы с ресурсопотреблением.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: windowslatest