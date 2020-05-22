Apple должна ответить за прослушку пользователей

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В прошлом году разгорелся скандал вокруг того, что Apple занимается прослушкой пользователей через Siri. Тогда концерн из Купертино заявил, что такая прослушка абсолютно логична, ведь она призвана улучшить работу голосового ассистента Siri. Все непонятные запросы поступают к специалистам сторонних компаний, задача которых сделать так, чтобы в будущем подобные команды были правильно распознаны и Siri дала ответ на заданные вопросы.

Тогда ключевая претензия к Apple сводилась к тому, что посторонние люди слышат конфиденциальную информацию и ее можно хранить. Правда, не стоит списывать со счетов, что голосовые запросы поступают в обезличенном виде и сложно идентифицировать, кому они принадлежат.

О той истории благополучно забыли, но на этой неделе она получила продолжение. Бывший работник одной из компаний, сотрудничающей с Apple, Томас Ле Бонник, в обязанности которого как раз и входило прослушивание и распознавание голосовых запросов, отправленных Siri, заявил о том, что Apple собирает огромные объемы данных. Он считает такую деятельность незаконной и нарушающей право пользователей на тайну личной информации. Томас Ле Бонник решил вступиться за права пользователей и отправил в адрес европейских властей письмо с просьбой наказать за эту деятельность концерн из Купертино.

По словам Бонника, он проработал на своей должности недолго, но и этого времени хватило для того, чтобы понять то, что эта работа является неэтичной и нарушает права других на неприкосновенность личной информации. По его словам, за время работы он слышал много разговоров, касающихся различных тем. Самое интересное, что ряд голосовых записей были сделаны не только тогда, когда пользователь общался с Siri.

С приходом iOS 13.2 Apple позволила удалять ранее записанные запросы Siri или же отключать пункт «Улучшение Siri и Диктовки». Томас Ле Бонник признал, что Apple решила проблему с прослушкой через Siri, но считает, что она должна все же понести наказание за свои незаконные действия ранее.

Источник: theguardian