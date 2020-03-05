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  • Apple готова включиться в гонку мегапикселей? 64 Мп может появиться в iPhone 12 Pro

Apple готова включиться в гонку мегапикселей? 64 Мп может появиться в iPhone 12 Pro

05.03.2020 677 2

По имеющейся информации, iPhone 12 Pro внешне будет мало чем отличаться от актуального iPhone 11 Pro за исключением редуцированной рамы из нержавеющей стали. Но по сведениям EverythingApplePro, внутренние преображения будут ощутимее.

 

Apple готова включиться в гонку мегапикселей? 64 Мп может появиться в iPhone 12 Pro – фото 1


До недавнего времени вся эта гонка мегапикселей — не про Apple. Характеристики камер iPhone постоянно улучшаются, но компания не идет по пути наращивания мегапикселей в камерах. В этом плане она консервативна и придерживается принципа «брать» не количеством, а умением.

 

Apple готова включиться в гонку мегапикселей? 64 Мп может появиться в iPhone 12 Pro


Но может так случиться, что и Apple в этом году не останется в стороне от моды на камеры с большим разрешением. Сообщается, что в лабораториях компании создан прототип iPhone 12 Pro с 64 Мп датчиком на тыльной стороне. На данный момент, это лишь прототип и в финальном варианте его может и не быть.

 

Apple готова включиться в гонку мегапикселей? 64 Мп может появиться в iPhone 12 Pro – фото 3


Источник также указывает на то, что в планах увеличение апертуры сверхширокоугольного датчика до f/1.6 и усовершенствование ночного режима, а также ожидается улучшение фокусного расстояния. Причем режим для съемки в условиях недостаточного внешнего освещения получит и фронталка.


Ультраширокоугольный датчик пригодится для макросъемки объектов с расстояния до 2,2 см. А еще обещан улучшенный вариант Smart HDR — Smart XDR.

Ожидается, что iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат поддержку 5G‑сетей, а вместе с ним и увеличится энергопотребление. Чтобы компенсировать чрезмерный жор, iPhone 12 Pro Max может предложить аккумулятор емкостью 4400 мАч.


Источник: phonearena.com

Apple iPhone 12 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Максим Аведенко
сделайте уже бл..то одну многофункциональную камеру и все,только дырки клепаете во всех телефонах
05.03.2020 19:46
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факт
ты зачем щас ртом пукнул? как ты себе сделаешь и ширик и ультраширик одной дыркой? это невозможно, держу в курсе.
05.03.2020 20:16
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Apple готова включиться в гонку мегапикселей? 64 Мп может появиться в iPhone 12 Pro