Apple грозит штраф за нарушение антимонопольного законодательства

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Не исключено, что Apple придется расстаться с частью свободных денежных средств и уплатить штраф. У Группы по защите прав потребителей во Франции появились претензии к «яблочной» компании и в понедельник она должна вынести свой вердикт в этом вопросе.

Французское ведомство обвиняет Apple в том, что некоторые аспекты ее продаж и дистрибуции продуктов нарушают нормы антимонопольного законодательства Франции. Что именно вменяется в вину компании, неизвестно. Как и нет ясности, какая сумма штрафа грозит компании, если она будет признана виновной в нарушении норм закона. Естественно, что концерн из Купертино отметает все обвинения.

Ранее французское управление по защите прав потребителей оштрафовало Apple на 25 млн евро за то, что компания не информировала пользователей iPhone о замедлениях в работе устройств. Кроме того, в свое время чиновники признали Google виновной в том, что она использует непрозрачные правила рекламы и наложили на нее штраф в размере 150 млн евро.

Повторимся, что рассмотрение дела против Apple во Франции состоится 16 марта и тогда же ожидаем узнать больше о том, какие правила и условия были нарушены компанией.

Источник: in.reuters.com