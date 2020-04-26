Apple и Google обещают отключить систему слежения за больными COVID-19

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В начале апреля стало известно, что Google и Apple совместно создают систему кросс-платформенного трекинга пользователей Android и iOS, призванную отслеживать инфицированных коронавирусом. Функционирует она на базе Bluetooth и позволяет устанавливать контакты людей друг с другом независимо от месторасположения. Если человек контактировал с тем, у кого подтвердился диагноз COVID-19, система сообщит ему об опасности.

Несмотря на то, что приложение для оповещения носит благой характер, появились предположения, что впоследствии оно станет инструментом для тотальной слежки за пользователями. Apple и Google постарались успокоить всех, заявив, что они не намерены навязывать эту систему для использования ряду стран и пользователей.

Помимо согласия человека на такой мониторинг, система не будет собирать личную информацию и данные о месторасположении людей, а перечень пользователей, с которыми он контактировал, не покинет пределы смартфона. Обещана особая защита и шифрование данных, а также внедрят систему кодирования.

А, чтобы гарантировать отказ от слежки пользователей, Google и Apple пообещали отключить систему после того, как вспышка вирусной пневмонии будет взята под контроль. Правда, кто будет решать, когда COVID-19 побежден, не сказано. Кроме того, непонятно, какие критерии лягут в основу определения того что вспышку коронавируса удалось приостановить и взять под контроль. Зависит это он уровня заболеваемости отдельных стран или будет учитываться эпидемиологическая ситуация во всем мире, неизвестно.

Источник: theverge