Apple iPhone 15 Pro заряжает павербанк через USB-C вместо того, чтоб заряжаться от него

С iPhone 15 Apple наконец-то отошла от своего фирменного порта Lightning в пользу стандартного USB-C. Благодаря этому iPhone получили массу новых функций – похоже, не все работают должным образом. Реверсивная зарядка, которую получили новые модели, оказалась слишком реверсивной.
Один из пользователей Reddit подключил свой iPhone 15 Pro к павербанку Anker. Результат оказался прямо противоположным тому, что должно было произойти: iPhone заряжал павербанк, а не наоборот. Интересно, что компания Anker знала о возможности такого сценария и написала, что пользователь должен заряжать iPhone 15 от порта USB-A на павербанке вместо USB-C.
Реверсивная зарядка предназначена для пополнения заряда других гаджетов от телефона. Смартфоны Android уже некоторое время используют эту возможность, в iPhone она появилась только сейчас, с новым разъемом. Если соединить две модели iPhone 15 Pro друг с другом, iPhone с большим процентом заряда батареи станет донором, а с меньшим – получателем. В этом случае павербанк должен был заряжать iPhone 15 Pro, но вышло иначе.
Также были сообщения о том, что iPhone 15 Pro заряжает iPad Pro с большим аккумулятором и зарядом. Похоже, Apple должна устроить это посредством обновления программного обеспечения. Компания разработала эту функцию для пополнения запасов энергии небольших устройств, таких как Apple Watch, AirPods или другие смартфоны. iPhone 12 Peo должны только получать питание от более мощных батарей.
Источник: Wccftech