Apple могла определиться с датой анонса iPhone 9

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Apple оказалась среди тех компаний, которых затронула пандемия коронавируса. Началась все с того, что в Китае остановились сборочные линии, в дефиците оказался iPhone, а теперь компания и вовсе отправила своих сотрудников на удаленную работу. Случилось и самое неприятное — концерну из Купертино пришлось отложить презентацию iPhone 9 и iPhone 9 Plus.

Если бы COVID-19 не навел шороху на весь мир, то вчера, 31 марта должна была состояться весенняя презентация Apple и нас могли бы познакомить с новыми «бюджетными» айфонами. Но незадолго до анонса пришло сообщение, что iPhone 9 отложили до июня.

И вот буквально несколько часов назад известный на западе YouTube-блогер Джон Проссер озвучил обнадеживающие вести. По его словам, компания провела закрытую встречу, на которой было принято решение не откладывать релиз новинок в долгий ящик и их премьера пройдет в апреле.

Ориентировочная дата анонса — 15 апреля, а поставки стартуют 22 апреля. Правда, COVID-19 уже показал, что он сегодня диктует правила, поэтому все может измениться в последний момент.

О iPhone 9 и iPhone 9 Plus известно то, что дизайн у них от iPhone 8, а внутри будет «биться» мощное «сердце» Apple A13. Оперативки должны предложить 3 Гб, постоянной памяти 64/128 Гб, обещают одиночную тыльную камеру и поддержку Wi-Fi 6. Базовый вариант должен получить 4,7-дюймовый экран, а версия побольше — дисплей диагональю 5,5 дюйма. Главное в смартфонах все же цена. И она обещает быть от $400.

Источник: twitter