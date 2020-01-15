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Apple могут заставить отказаться от Lightning в пользу USB Type-C

15.01.2020 1101 6

Apple чтит и особенно трепетно относится к своим убеждениям и разработкам. К таким особо оберегаемым можно отнести и разъем Lightning, отказываться от использования которого компания не спешит. Но не исключено, что концерну из Купертино придется пересмотреть свою позицию, а заставить ее могут парламентарии из Европы.

 

Apple могут заставить отказаться от Lightning в пользу USB Type-C – фото 1

 

В головах ряда законодателей Европарламента родилась идея ввести единый стандарт коннектора для зарядки на территории Европы. По их мнению, такой подход будет удобен самим пользователям, ведь они смогут подзарядить любой из разрядившихся гаджетов посредством одного кабеля. Кроме того, потребителям не придется тратиться на покупку дополнительных аксессуаров для работы с проприетарными разъемами от различных производителей.

 

Какой разъем в итоге в Европе может стать стандартным, не озвучивается официально. Но многие сходятся во мнении, что речь идет о USB Type-C. Естественно, что подобная инициатива Европарламента не устраивает Apple, ведь она направлена против компании и ее фирменных аксессуаров.

 

Apple могут заставить отказаться от Lightning в пользу USB Type-C – фото 2

 

По словам концерна из Купертино, введение единого стандарта отнюдь не панацея и способно породить дополнительные проблемы. Во-первых, пользователей попросту лишают право выбора. Во-вторых, огромная армия обладателей устройств с разъемом Lightning теперь окажутся в роли изгоев. Кроме того, пользователи начнут избавляться от кабелей и адаптеров Lightning, а это колоссальное количество, которое может привести к появлению отходов в огромных объемах. 

 

Скорее всего, Apple печется не столько о пользователях, сколько о своих интересах. Ведь с легкой руки европейских парламентариев ее устройства с Lightning быстро устареют, а существующие аксессуары станут бесполезными.

 

Ожидается, что вопрос о стандартизации разъема будет вынесен на рассмотрение Европарламента на одной из предстоящих сессий. Если парламентарии поддержат эту инициативу, то Apple придется подчиниться этому решению.  

 

Источник: zdnet.com

Apple USB
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 6
 
fkn magic
так и надо с этой пидарнёй! а ещё, напомню, евросоюз в своё время уже делал такое, но речь была об общем переходе на micro usb. но ябло всё равно заработает и на этом! просто сделают кабель с чипом и заряжаться будет только через него.
15.01.2020 19:40
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Александр
Этр будет самая революционная технология для яблока?!!!
15.01.2020 19:08
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Aleksey Kazakov
Хорошо бы! Если перейдут, тогда и кабели айфонов ломаться перестанут;)
15.01.2020 18:29
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Dmitriy Goryachkin
да просто apple выпустят переходник с type-c на lightning и все, как с наушниками было
15.01.2020 18:19
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Novva
Ну да, но про кучи отходов-полный бред, и мне кажется что если этот закон введут, то мы увидим айфон 11 с тайп си
15.01.2020 17:54
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Amir Mag
да уж
15.01.2020 17:25
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Apple могут заставить отказаться от Lightning в пользу USB Type-C