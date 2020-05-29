Apple начала продавать восстановленные iPhone XR, приценимся

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iPhone XR делал кассу Apple и стал одним из самых продаваемых смартфонов 2019 года. Уже в этом году его потеснил iPhone 11, но у XR есть еще лояльная аудитория, готовая потратиться на его покупку. Для тех, кто хотел бы еще больше сэкономить на покупке iPhone XR, компания предлагает приобрести его восстановленные версии. Правда, рассчитывать изрядно сэкономить не стоит.

Игра в экономию

Восстановленный iPhone XR можно будет прикупить со скидкой до 16% и это на $100 — 120 дешевле цены новенькой модели. Больше всего удастся сэкономить при покупке топового варианта с 256 Гб флеш-памяти.

На данный момент восстановленные iPhone XR доступны только на американском рынке. Но если такие устройства завезут, например, на просторы постсоветского пространства с такими же ценами, то желающих прикупить их может найтись немало.

Восстановленный iPhone — что это?

Напомним, что восстанавливают iPhone XR в условиях завода и самое главное — они проходят строгую проверку качества на предмет выявления неисправностей или брака. Замене подлежит дисплей, корпус и прочие неисправные компоненты. Естественно, что для покупки восстановленных смартфонов стоит отдавать предпочтение авторизированным реселлерам Apple. На такие аппараты действует гарантия производителя.

Источник: apparata