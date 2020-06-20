Apple объявила об успешном обновлении огромного количества смартфонов до новой версии iOS

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Поскольку Apple сама отвечает за ПО iPhone и iPad, в iOS проблема не обновления до новых версий стоит гораздо менее остро чем в Android. По словам Apple, 92% смартфонов, выпущенных компанией за последние четыре года работают на iOS 13. Для сравнения, Android 10 сейчас установлен лишь на 8,2% смартфонов.

Отчёт

Сегодня Apple опубликовала в открытом доступе статистику, позволяющую лучше сравнить успешность внедрения новых версий iOS с попытками Google. Оказалось, что 92% iPhone, выпущенных начиная с 2016 года работают под управлением iOS 13! iOS 12 установлена всего на 7% смартфонов, боле ранние версии присутствуют и вовсе всего на 2% устройств. Среди всех активных iPhone показатели такие: iOS 13 –﻿ 81%, iOS 12 –﻿ 13%, более ранние версии –﻿ 6%.

В прошлом году компания представила специальную версию собственной iOS для iPad. Она получила название iPadOS и на данный момент установлена на 93% всех планшетов Apple, представленных за последние 4 года. iOS 12 работает всего на 5% планшетов, а более старые версии использует всего 1%.

Среди всех активных iPad ситуация не такая однозначная: iPadOS –﻿ 73%, iOS 12 –﻿ 16%, более ранние версии –﻿ 11%.

Данные были собраны Apple 17 июня среди всех устройств, посетивших в тот день App Store. Похожим образом статистику собирает и Google.

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Источник: PhoneArena