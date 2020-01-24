Apple: переход с Lightning на USB Type-C задушит инновации

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Apple всеми силами держится за устаревший Lightning, не желая переходить на унифицированный USB Type-C. Но не исключено, что европейские парламентарии все же заставят концерн из Купертино распрощаться с проприетарным разъемом. По крайней мере, в той продукции, что будет распространяться в Европе.





В четверг Apple официально отреагировала на инициативу законодателей европейского парламента, желающих стандартизировать разъем в устройствах и избавить пользователей от кучи проводов.









В привычной для себя манере «яблочная» компания решила обвинить сторонников унификации разъема в том, что они душат инновации. Apple заявляет, что они сторонники инноваций, а подход со стандартизацией вредит новациям, а не поощряет их развитие.





Не забыл концерн из Купертино напомнить, что переход на единый стандарт разъема нанесет вред потребителям и экономике в целом. Он не теряет надежды что европейские парламентарии продолжат искать решение, которое не будет ограничивать внедрение инноваций.





Станет ли iPhone без Lightning реальностью, вопрос остается открытым. Даже если ЕС придет к выводу о необходимости унифицировать разъем для зарядки, предстоит еще утрясти ряд обязательных бюрократических процедур, а это займет прилично времени. Поэтому переход на новый стандарт задача не одного дня.





Источник: reuters.com







