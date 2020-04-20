Apple переведет iPhone на порт USB Type-C? Она выберет другой путь

50

Apple — компания консервативная и стремится придерживаться собственных стандартов, не изменяя их в угоду моде и внешним факторам. В числе примеров стоит назвать разъем Lightning, за который компания держится изо всех сил. Такой подход нравится далеко не всем. Европарламент сделал все, чтобы ускорить процесс перехода «яблочных» устройств к единому стандарту порта для зарядки.

Как известно, Евросоюз перейдет на универсальный интерфейс для всех гаджетов, которые будут продаваться на территории Европы. Естественно, что многие задаются вопросом, когда же концерн из Купертино переведет свои устройства на единый порт USB Type-C. Но, не исключено, что Apple не намерена «прогинаться» под навязанные ей стандарты и готова противостоять тому, что ее пытаются загнать в рамки.

Известный сетевой информатор Джон Проссер, который уже не раз замечен за сливом достоверной информации, касающейся продукции Apple, заявил о том, что не стоит рассчитывать на выпуск iPhone с портом USB Type-C. Компания предпочтет перевести свои устройства только на зарядку с использованием беспроводной зарядки. Другими словами, компания откажется от Lightning, айфоны лишатся всех разъемов и восполнять ресурс батарейки можно будет только по беспроводу.

Это смелый и в чем-то безрассудный шаг. Никто не спорит, что беспроводная зарядка вещь удобная. Но затратная и пользователи вынуждены будут нести дополнительные траты на покупку док-станций. И, возможно, даже не одной: в офис, домой и машину.

Другой, пожалуй, самый важный минус — низкая скорость зарядки. «Насыщение» аккумулятора энергией по беспроводу происходит медленнее, чем с использованием традиционного способа по проводу. Все мы знаем, что ряд iPhone заряжаются целую вечность по беспроводу. Поэтому Apple придется серьезно потрудиться, чтобы беспроводная зарядка стала достойной альтернативой проводной.

Источник: ubergizmo