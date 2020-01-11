Apple предоставил возможность бесплатно заменить фирменные зарядные чехлы для нескольких моделей iPhone

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Сегодня Apple запустила программу замены специальных фирменных powerbank-чехлов – Smart Battery Cases, предназначенных для iPhone XS, XS Max и iPhone XR.

По словам Apple, некоторые чехлы могут испытывать проблемы с зарядкой – при подключении к электросети заряд передается либо с перерывами, либо не передается вовсе. Также компания обнаружила партию чехлов, которые уже с завода не имеют возможности передавать заряд на iPhone.

Чехлы с данным браком, по примерным оценкам Apple, были изготовлены в период с января по октябрь 2019 года. Компания утверждает, что их просчет не повлияет на безопасность использования продукции, и авторизованный поставщик услуг Apple готов бесплатно заменить «бракованные» единицы.





Все чехлы, предназначенные для iPhone XS, XS Max и XR, изготовленные в вышеуказанный период, могут быть заменены. Apple говорит, что другие чехлы для iPhone не являются частью данной программы. Так что владельцам iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max придется надеяться на удачу.

Компания обещает, что сданные пользователями чехлы будут утилизированы экологически безопасным способом.

С момента начала продаж Smart Battery Case в начале 2019 года поступали жалобы на различные сбои и проблемы с зарядкой. В какой-то момент в середине 2019 года чехлы были недоступны для приобретения, а предзаказы были отложены более чем на месяц, что могло быть связано с выявленными проблемами с зарядкой.



Источник: cnbc.com