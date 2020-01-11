Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Apple предоставил возможность бесплатно заменить фирменные зарядные чехлы для нескольких моделей iPhone

Apple предоставил возможность бесплатно заменить фирменные зарядные чехлы для нескольких моделей iPhone

11.01.2020 1558 1

Сегодня Apple запустила программу замены специальных фирменных powerbank-чехлов – Smart Battery Cases, предназначенных для iPhone XS, XS Max и iPhone XR.

 

Apple предоставил возможность бесплатно заменить фирменные зарядные чехлы для нескольких моделей iPhone – фото 1

 

По словам Apple, некоторые чехлы могут испытывать проблемы с зарядкой – при подключении к электросети заряд передается либо с перерывами, либо не передается вовсе. Также компания обнаружила партию чехлов, которые уже с завода не имеют возможности передавать заряд на iPhone.

 

Apple предоставил возможность бесплатно заменить фирменные зарядные чехлы для нескольких моделей iPhone – фото 2

 

Чехлы с данным браком, по примерным оценкам Apple, были изготовлены в период с января по октябрь 2019 года. Компания утверждает, что их просчет не повлияет на безопасность использования продукции, и авторизованный поставщик услуг Apple готов бесплатно заменить «бракованные» единицы.

Все чехлы, предназначенные для iPhone XS, XS Max и XR, изготовленные в вышеуказанный период, могут быть заменены. Apple говорит, что другие чехлы для iPhone не являются частью данной программы. Так что владельцам  iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max придется надеяться на удачу.

 

Apple предоставил возможность бесплатно заменить фирменные зарядные чехлы для нескольких моделей iPhone – фото 3

 

Компания обещает, что сданные пользователями чехлы будут утилизированы экологически безопасным способом. 

 

С момента начала продаж Smart Battery Case в начале 2019 года поступали жалобы на различные сбои и проблемы с зарядкой. В какой-то момент в середине 2019 года чехлы были недоступны для приобретения, а предзаказы были отложены более чем на месяц, что могло быть связано с выявленными проблемами с зарядкой.


Источник: cnbc.com

Apple iPhone
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 11.01.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
fkn magic
всегда ржал с этих уебанских чехлов. а оказалось они ещё и нерабочие :DDD Это дно.
11.01.2020 21:26
Ответить

telegram__banner.png
Apple предоставил возможность бесплатно заменить фирменные зарядные чехлы для нескольких моделей iPhone