Apple представила iPhone SE второго поколения

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За последние несколько лет было предостаточно разговоров о выходе преемника iPhone SE. Компании понадобилось четыре года, чтобы наконец-то выпустить современное прочтение «бюджетного» iPhone. Сегодня состоялась премьера iPhone SE второго поколения. Мудрить с именем не стали — просто iPhone SE.

Ради него не собирали ивент. Коронавирус заставил компанию обойтись публикацией пресс-релиза. Если вы даже не собираетесь покупать новый айфон, многим будет интересно узнать, что же предлагают в самом доступном и компактном мобильном устройстве от Apple.

Как и ожидалось, iPhone SE выполнен в дизайне iPhone 8. Это означает, что он получил 4,7-дюймовый Retine-дисплей разрешением 1334х750 пикселей и есть кнопка Touch ID, которую прикрывает сапфировое стекло и сканер окажется как нельзя кстати, когда во многих странах введен «масочный режим» из-за коронавируса. Стремясь снизить затраты, на тыльной стороне установили одиночный модуль основной камеры. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP67 и на нижней грани имеется порт Lightning.

Помимо традиционных черного и белых цветов, предложили эффектный красный оттенок. Несмотря на заезженность экстерьера сама компания заявляет о том, что сделала все по классике. В общем компания не стала изобретать велосипед, а решила эксплуатировать знакомый дизайн, который в свое время сделал ее смартфоны популярными.

Дисплей получил поддержку технологий True Tone, HDR 10, Dolby Vision и Haptic Touch. Максимальная яркость составила 625 нит и контрастность 1400:1.

Как и в случае с первым поколением iPhone SE, его преемник будет таким же мощным, как и современные айфоны. Его оснастили могучим чипом Apple A13 Bionic, который установлен в актуальных флагманах компании. На выбор версии с 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб постоянной памяти. Уже по традиции Apple предпочитает не озвучивать объем оперативной памяти, но по слухам, здесь должны предложить 3 Гб оперативки.

Разрешение селфи камеры составило 7 Мп со светосилой f/2.2 и предложен портретный режим, а также запись видео в формате 1080р со скоростью 30 кадров в секунду. Для основной камеры приготовили 6 элементную линзу, сенсор на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и систему оптической стабилизации изображения. Есть Live Photos, Smart HDR и даже возможность записывать видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Обновлено приложение «Камера», которое получило актуальные фичи, включая обработку изображений нейронным сопроцессором Neural Engine.

Смартфон поддерживает беспроводную и быструю 18-ваттную зарядку, но в комплект поставки будет входить зарядный блок мощностью 5 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6 и руководит работой аппарата iOS 13.

Старт продаж iPhone SE отодвигать на долгий срок не стали, и они развернутся с 24 апреля. Продавать его будут по цене $399 за базовую модель, вариант с 128 Гб обойдется в $449 и для покупки версии с 256 Гб нужно приготовить $549.

Источник: apple, theverge