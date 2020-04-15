Где купить дешевле?

Apple представила iPhone SE второго поколения

15.04.2020 4739 19

За последние несколько лет было предостаточно разговоров о выходе преемника iPhone SE. Компании понадобилось четыре года, чтобы наконец-то выпустить современное прочтение «бюджетного» iPhone. Сегодня состоялась премьера iPhone SE второго поколения. Мудрить с именем не стали — просто iPhone SE.

 

Ради него не собирали ивент. Коронавирус заставил компанию обойтись публикацией пресс-релиза. Если вы даже не собираетесь покупать новый айфон, многим будет интересно узнать, что же предлагают в самом доступном и компактном мобильном устройстве от Apple.

 

Apple представила iPhone SE второго поколения – фото 1

 

Как и ожидалось, iPhone SE выполнен в дизайне iPhone 8. Это означает, что он получил 4,7-дюймовый Retine-дисплей разрешением 1334х750 пикселей и есть кнопка Touch ID, которую прикрывает сапфировое стекло и сканер окажется как нельзя кстати, когда во многих странах введен «масочный режим» из-за коронавируса. Стремясь снизить затраты, на тыльной стороне установили одиночный модуль основной камеры. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP67 и на нижней грани имеется порт Lightning.

 

Помимо традиционных черного и белых цветов, предложили эффектный красный оттенок. Несмотря на заезженность экстерьера сама компания заявляет о том, что сделала все по классике. В общем компания не стала изобретать велосипед, а решила эксплуатировать знакомый дизайн, который в свое время сделал ее смартфоны популярными.

 

Apple представила iPhone SE второго поколения – фото 2

 

Дисплей получил поддержку технологий True Tone, HDR 10, Dolby Vision и Haptic Touch. Максимальная яркость составила 625 нит и контрастность 1400:1.

 

Как и в случае с первым поколением iPhone SE, его преемник будет таким же мощным, как и современные айфоны. Его оснастили могучим чипом Apple A13 Bionic, который установлен в актуальных флагманах компании. На выбор версии с 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб постоянной памяти. Уже по традиции Apple предпочитает не озвучивать объем оперативной памяти, но по слухам, здесь должны предложить 3 Гб оперативки.

 

Apple представила iPhone SE второго поколения – фото 3

 

Разрешение селфи камеры составило 7 Мп со светосилой f/2.2 и предложен портретный режим, а также запись видео в формате 1080р со скоростью 30 кадров в секунду. Для основной камеры приготовили 6 элементную линзу, сенсор на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и систему оптической стабилизации изображения. Есть Live Photos, Smart HDR и даже возможность записывать видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Обновлено приложение «Камера», которое получило актуальные фичи, включая обработку изображений нейронным сопроцессором Neural Engine.

 

 

Смартфон поддерживает беспроводную и быструю 18-ваттную зарядку, но в комплект поставки будет входить зарядный блок мощностью 5 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6 и руководит работой аппарата iOS 13.

 

Старт продаж iPhone SE отодвигать на долгий срок не стали, и они развернутся с 24 апреля. Продавать его будут по цене $399 за базовую модель, вариант с 128 Гб обойдется в $449 и для покупки версии с 256 Гб нужно приготовить $549.

 

Источник: apple, theverge

Apple iPhone SE
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 19
 
Денис
Странный ход от Apple. В 2020 году предлагать дизайн 2016 года как минимум странно. Телефон сморится ужасно. Да, процессор там очень производительный и есть беспроводная зарядка. Аккумулятор и его емкость не озвучена. Предположу, что она вряд ли больше 2800 мАч. Оперативки тоже наверное 2-3 гб. Просто на вскидку вспомнил прошлогодний китайский хитовый телефон Realmi X2 pro на 8 гб оперативки, 128 гб встройки, мощнейшим Snapdragon 855+, NFC, быстрая зарядка на 50 вт и батарея на 4000 мАч. Он сейчас стоит тоже 400 долларов. И это прошлогодняя модель. Которая лучше во всем этого яблока. Разве что на нем яблоко не нарисовано и нет класс IP68. Я просто не понимаю, кто может купить этот Iphone сейчас, в 2020 году. Интересно будет посмотреть статистику продаж этой модели к концу 2020 года. Телефон просто ни о чем.
15.04.2020 21:31
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LibertyOne
Денис, даунов не отговорить. Купят и насрать
15.04.2020 21:49
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Igor “Barlacuda” Ivanov
Собственно, а зачем оно нужно, если тоже самое, кроме процессора, в более дешёвой 8-ке? Яблоко жжет. А я уж было думал о покупке, ждал когда покажут...а тут... нафиг-нафиг.
15.04.2020 21:29
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Владимир Комаров
Ох Что за срань то Мама дорога!!!
15.04.2020 21:15
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y78
Стоя аплодирую фруктовой компании, в очередной раз надругавшейся над своими фоловерами. Хомячки, налетайте, вам привет из прошлого века:
ОЗУ с аккумуляторами настолько позорные, что их объем даже не раскрывается.
Экран ISP бабушкиного разрешения с полями больше самого экрана.
Ископаемая кнопка разблокировки.
Одинокая камера ни о чем.
Память 64 без возможности расширения — ни в чем себе не отказывай.
15.04.2020 21:09
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LibertyOne
y78, в точку
15.04.2020 21:51
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Григорий
Это просто пушка. Хорошо, что вышел новый iPhone с touchID. Обязательно возьму
15.04.2020 20:45
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Григорий
Ну и по классике. Андроид - говно
15.04.2020 20:45
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LibertyOne
Григорий, это сарказм или ты реально аутист?
15.04.2020 21:51
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Евгений Драгун
Лучше андроида ??? Василий, у тебя, Андроид - то, хоть один хороший был ??? Небось, сидишь, на старом SE, с побитым дисплеем !!!
15.04.2020 20:09
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Евгений Драгун
Пардон, снизу. Имя, само за себя говорит !!!
15.04.2020 20:06
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Евгений Драгун
Чего ??? Вон, какой-то, оленевод сверху, готов отдать, за этот кусок блевотины 400-500 бакинских. Вот на таких даунах и держатся продажи Apple !!!
15.04.2020 20:05
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Mike_Weaver
Дожили, айфоны дешевле сяоми
15.04.2020 19:59
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Anton spb
блять сейчас точно 2020? как такое можно предлагать сегодня? походу Apple совсем перестала уважать своих адептов и почти прямым текстом им говорит : " вы будете жрать любое дерьмо которое я для вас назову шоколадом!" так яблокодротов уже давненько не унижали. парампам. ЗАНАВЕС....
15.04.2020 19:59
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Apple представила iPhone SE второго поколения