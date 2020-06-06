Apple сломала экраны iPhone обновлением

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На посвящённых Apple форумах пользователи стали жаловаться на появление заметного зелёного оттенка у дисплеев iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Несколько человек испытывает схожую проблему даже на Apple Watch Series 4 LTE. Это происходит случайно, в основном после разблокировки устройства, и ошибка, скорее всего, программная.

Впервые про этот неприятный эффект сообщили на Reddit, после в ходе обсуждения пользователи пришли к выводу, что проблема затрагивает в основном серию iPhone 11. Баг проявляется по-разному, но в большинстве случаев это происходит после разблокировки смартфона или когда активирован ночной режим.

Проблема программная

Проблема не связана с экраном напрямую, потому что появляется только после обновления до iOS 13.5. Это первыми поняли пользователи, у которых в семье смартфонами от Apple пользуется несколько человек. Они заметили, что проблема на каждом из устройств появилась именно после апдейта.

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Через некоторое время оттенок пропадает, но потом снова возвращается. Конечно, это сильно раздражает купивших iPhone людей.

Apple пока никак не отреагировала на проблему, но мы ожидаем, что баг будет исправлен в ближайшем обновлении.

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Источник: 9to5mac﻿﻿