Apple убила Jailbreak. Снова.

801

Сегодня Apple обновила собственную систему iOS до версии 13.5.1. Апдейт получили все поддерживаемые устройства компании, и он не добавил ничего нового с точки зрения функциональных возможностей. В этом обновлении Apple позаботилась о безопасности.

Уязвимость нулевого дня

Релиз исправил обнаруженную в iOS 13.5 уязвимость нулевого дня, которая, помимо всего прочего, позволяла поставить продвинутым владельцам Jailbreak. Однако кроме этого довольно полезного применения, уязвимость также могли использовать хакеры для взлома смартфонов и получения персональных данных их владельцев. Такой расклад Apple очевидно не устраивал, но техногиганту понадобилось достаточно много времени, чтобы исправить ситуация. Очень надеемся, что киберпреступники не успели воспользоваться ситуацией, и владельцы iOS 13.5 могут просто обновиться до последней версии iOS и вернуться в безопасность.

Читайте также: Дичь дня: если не наркосмартфонами, то деньгами карать Apple за бесполезные айфоны

Помимо версии для смартфонов, компания также обновила собственную прошивку и для других своих устройств, таких как планшеты и умные часы. Патчи безопасности по воздуху получили гаджеты на WatchOS и iPad OS. Для первого устройства версия обновления 6.2.6, для второго - 13.5.1.

Похожие новости:

Красть iPhone бесполезно. Apple в очередной раз доказала это

Huawei все еще выигрывает у Apple борьбу за рынок смартфонов

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR, приценимся

Источник: gsmarena