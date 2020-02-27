Apple: в фильмах плохим парням iPhone в руки не давать

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Продакт-плейсмент — распространенное явление в Голливуде и прочих фабриках киноиндустрии. Это неявная реклама, которая подразумевает использование в различных видах контента продукции, которую можно найти на прилавках магазинов. Такой прием позволяет не только демонстрировать товар и возможные способы его применения, но и продвигать сам бренд.

При грамотном использовании продакт-плейсмент способен выделить бренд или товар определенным образом. Все это хорошо понимают компании, которые прибегают к такому способу продвижения товаров и марки. В качестве одного из примеров удачного продакт-плейсмент можно назвать франшизу «Такси», которая ассоциируется с автомобилями Peugeot.

Apple относится к числу тех компаний, которые отнюдь не против, чтобы ее устройства использовались в качестве реквизита в фильмах, сериалах или видеоклипах. Но, как оказалось, есть одна большая оговорка. Персонажи обязательно должны быть положительными. Об этом стало известно из интервью режиссера сериала «Во все тяжкие» Райана Джонса, которое он дал изданию Vanity.

По его словам, продюсеры сериала вели переговоры с Apple на предмет того, что главные герои будут появляться в кадре с iPhone в руках. Со своей стороны, «яблочная» компания выдвинула требование, чтобы смартфоном не пользовались отрицательные герои.

Apple ориентирована на то, чтобы ее продукция была показана исключительно в благоприятном и лучшем свете, чтобы у пользователей не возникали негативные ассоциации с ее продуктами. Отсюда и требование злодеям продукцию с логотипом откусанного яблочка не давать.

Источник: theverge.com