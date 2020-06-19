Apple вернёт моду на компактные смартфоны?

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Мы знаем, что в этом году Apple покажет четыре модели iPhone 12. Самая недорогая версия, согласно информации инсайдеров, получит экран диагональю 5,4". Благодаря тонким рамкам, она должна стать даже компактнее, чем iPhone SE 2020!

Напомним, что новая версия легендарного iPhone SE получила экран всего на 4,7". Конечно, его устаревший дизайн и маленький дисплей должна оправдывать низкая (по меркам Apple) стоимость и продвинутый процессор, но многие всё равно не довольны таким вариантом, подробно про это мы рассказали в обзоре. Специально для тех, кто любит небольшие смартфоны, но не согласен мириться с множеством компромиссов SE 2020, Apple выпустит маленький iPhone 12.

До этого додумался автор канала EveryApplePro﻿, распечатавший и сравнивший с SE 2020 макет iPhone 12. Оказалось, что 5,4-дюймовый грядущий iPhone даже меньше последнего SE. Как мы уже говорили, это стало возможным из-за тонких рамок и отсутствия кнопки Home. Посмотреть полную версию видео можно по ссылке.

Если вы хотите узнать больше о iPhone 12, рекомендуем ознакомиться с серией наших новостей:

Источник: Twitter