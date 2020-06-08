Apple запатентовала групповые онлайн-селфи. Это как?

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Apple понимает, что в условиях пандемии многие скучают по привычным, когда-то казавшимся неинтересными вещам. Для одних это ежедневные прогулки, другие мечтают снова собраться с друзьями и сделать селфи. Для последней группы у Apple есть решение, правда пока это только патент.

Что компания предлагает?

Инженеры компании придумали технологию «искусственного группового селфи»﻿. Для него не нужно собираться в одном месте, достаточно просто пригласить в воображаемую комнату своих друзей. После специально обученное программное обеспечение само обработает каждое готовое селфи и объединит всех людей на одном фото. Вы сможете редактировать результат без использования сторонних программ. Среди доступных функций должна была появиться и возможность собственноручно перемещать людей в кадре и выбирать кто будет на переднем фоне.

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Единственная проблема - обнаруженной сейчас идее уже 2 года, за которые Apple так и не сделал функцию доступной. Это означает, что шансы появления такой технологии крайне малы, пусть даже сейчас она была бы крайне актуальна, ведь, как мы уже отметили, по таким простым вещам сейчас скучает немало пользователей iPhone.

Что вы об этом думаете? Пользовались бы?

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Источник: engadget