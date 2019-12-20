Apple заплатит до $1,5 млн за поиск уязвимостей в своих продуктах

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Буквально вчера мы рассказали о том, что OnePlus запустила программу по поиску уязвимостей, в рамках которой она будет платить за обнаруженные баги и максимальная сумма вознаграждения составит $7000. Есть своя программа поощрений у и Apple для тех, кто найдет «дыры» в iOS, но сумма вознаграждений там на порядок больше.





Apple одна из богатых IT-компаний в мире, у которой все в шоколаде. Поэтому она вполне может позволить себе выплату крупных вознаграждений за поиск уязвимостей. На днях концерн из Купертино внес ряд принципиальных изменений в правила, расширив круг тех, кто может принять участие в программе и увеличила суммы премиальных.









Так, если ранее к ней могли присоединиться лишь отдельные категории разработчиков и она охватывала лишь баги в iOS, то теперь в ней могут принять участие все желающие, а также ее действие теперь распространяется на iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и iCloud.





Кроме того, Apple увеличила сумму максимального вознаграждения до $1,5 млн, тогда как ранее максимум на что мог рассчитывать тот, кто нашел баг — $200 тысяч.





Высоко оценивает концерн из Купертино и обнаружение «дыр» в бета-версиях прошивок. Он обещает дополнительную премию в размере 50% за любую ошибку, которая будет найдена в тестовой сборке.





Для тех, кого заинтересовала эта программа, по этой ссылке найдут весь прейскурант вознаграждений за найденные уязвимости.





Источник: 9to5mac.com