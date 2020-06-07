Ассистент Bixby от Samsung серьёзно улучшили
Голосовой ассистент Bixby возможно не оправдал всех надежд компании, но Samsung по прежнему предпочитает развивать его, чем использовать готовые решения от Google. Сегодня Bixby получил очередное обновление, в котором корейский техногигант серьёзно расширил возможности помощника.
Изменения
В списке главных обновлений оказались новые голосовые команды, возможность управления с помощью голоса телевизорами Samsung (ТВ должен быть выпущен в 2020 году), возможность поделиться командами с контактами и продвинутая история запросов.
Читайте также: Samsung активно развивает своего виртуального помощника Bixby
Теперь подробнее. В работе с телевизором Bixby сможет выполнять запросу по типу «Включи обзор OnePlus 8 от AndroNews». Поделиться информацией с контактами будет удобно к примеру в случае, когда вы только что получили результат по запросу «Меню в ресторане Рога и Копыта» и его нужно отправить. Вам будет достаточно просто нажать на три точки, находящиеся над блоком с ответом и выбрать пункт «Поделиться». Зачем нужна история объяснять не нужно, каждому ясны сценарии, при которых она очень пригодится.
Обновиться вы, как всегда, можете в Galaxy Store, где нужно просто выбрать пункт «Обновления» и Bixby после этого. Используете ли вы головой помощник от Samsung? Как в целом относитесь к голосовым ассистентам? Делитесь мнением в комментариях!
Похожие новости:
DxOMark оценили камеру OnePlus 8 Pro. Он снимает круче Samsung Galaxy S20+ и iPhone 11 Pro Max
Samsung представила новый OLED‑дисплей для смартфонов: светоорганические чудеса
Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошёл сертификацию. Что мы узнали?
Источник: SamMobile
Комментарии