Ассистент Bixby от Samsung серьёзно улучшили

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Голосовой ассистент Bixby возможно не оправдал всех надежд компании, но Samsung по прежнему предпочитает развивать его, чем использовать готовые решения от Google. Сегодня Bixby получил очередное обновление, в котором корейский техногигант серьёзно расширил возможности помощника.

Изменения

В списке главных обновлений оказались новые голосовые команды, возможность управления с помощью голоса телевизорами Samsung (ТВ должен быть выпущен в 2020 году), возможность поделиться командами с контактами и продвинутая история запросов.

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Теперь подробнее. В работе с телевизором Bixby сможет выполнять запросу по типу «Включи обзор OnePlus 8 от AndroNews»﻿. Поделиться информацией с контактами будет удобно к примеру в случае, когда вы только что получили результат по запросу «Меню в ресторане Рога и Копыта» и его нужно отправить. Вам будет достаточно просто нажать на три точки, находящиеся над блоком с ответом и выбрать пункт «Поделиться»﻿. Зачем нужна история объяснять не нужно, каждому ясны сценарии, при которых она очень пригодится.

Обновиться вы, как всегда, можете в Galaxy Store, где нужно просто выбрать пункт «Обновления»﻿ и Bixby после этого. Используете ли вы головой помощник от Samsung? Как в целом относитесь к голосовым ассистентам? Делитесь мнением в комментариях!

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Источник: SamMobile