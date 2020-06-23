Asus анонсировала презентацию ROG Phone III. Почти все характеристики смартфона уже известны

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Последние несколько месяцев в сети постоянно всплывают слухи о новом игровом Asus ROG Phone III. Смартфон уже прошёл сертификацию в TENAA, а сегодня тайваньский техногигант официально ﻿﻿объявил о скорой презентации новинки.

Продолжение довольно успешного Asus ROG Phone II представят в июле. Новинка бу﻿﻿дет конкурировать с другими устройствами в этом сегменте от Nubia, Lenovo и других брендов. Игровые смартфоны становятся всё популярнее, и не исключено, что предложений для геймеров в этом году станет ещё больше.

Спецификации

Благодаря ряду предыдущих утечек, нам известно большинство характеристик Asus ROG Phone III. Среди них FullHD+ AMOLED-экран на 6,59" с частотой обновления 144 Гц и сканером отпечатка пальцев прямо под ним. Устройство будет работать на обернутой в специальную геймерскую оболочку ROG версии Android 10.

Кроме того, смартфон должен одним из первых получить разогнанную версию Snapdragon 865 —﻿ 865+. Нам будет доступно три варианта ОЗУ —﻿ 8, 12 или 16 ГБ. Постоянную память тоже можно будет выбрать из трёх вариантов —﻿ 128, 256 или 512 ГБ. Большой аккумулятор на 6000 мАч позволит не отвлекаться на расход батареи во время игры, а зарядить его можно будет достаточно быстро благодаря 30 Вт быстрой зарядке.

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Источник: gizmochina