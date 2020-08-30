Asus Max Pro M3, Max M3 и Max M3 Lite станут свежим взглядом компании на доступные смартфоны

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Готовятся к выходу 4 смартфона Asus, три из которых Max Pro M3, Max M3, Max M3 Lite





Последние пару лету Asus сделала паузу, провозгласив период «малосмартфонья». Было решено сосредоточиться на дорогих моделях, не растрачивая силы на более доступные аппараты. Но, похоже, что подобная пауза долго не затянулась и компания готовит обновленный вариант хита продаж Zenfone Max Pro (M1).

















Всего же в стенах компании работают над четырьмя новыми смартфонами с кодовыми именами Lito, Lagoon, Bengal и Scuba. Последний из названых устройств будет самым простым, и он может получить чип из серии Snapdragon 200. Тогда как Lito должен стать самым мощным в плеяде новых смартфонов, предложив Snapdragon 765G. Оставшиеся две новинки с кодовыми именами Lagoon и Bengal будут базироваться на Snapdragon 690 и Snapdragon 662 или Snapdragon 460 соответственно.





Информацию об этих моделях удалось обнаружить в коде прошивки Asus и есть предположение, что три их четырех моделей будут именоваться Asus Max Pro M3, Max M3 и Max M3 Lite. Вполне вероятно, что Zenfone Max Pro (M3) тот смартфон, что базируется на Snapdragon 690.

















Как скоро новинки появятся на рынке, сведений нет. Остается уповать, что в скором времени инсайдеры, как это часто бывает, расскажут больше об устройствах еще до их анонса.

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