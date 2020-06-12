Asus ROG Phone III подтверждён компанией. Запуск игрового монстра не за горами

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Выпуск Asus ROG Phone III близок. Смартфон уже прошёл сертификацию сразу в нескольких агентствах, а недавно его косвенно подтвердила сама Asus. Ранее смартфон появлялся в Евразийской Экономической Комиссии, WiFi Alliance и Geekbench.

О телефоне





Новинка, предположительно, будет презентована в следующем месяце вместе с ZenFone 7. Конечно, в списках не появлялось точного названия устройства, но к тому времени мы уже установили, что Asus ZS661KS это, почти точно, ROG Phone III.

И вот компания сама подтвердила, что этот номер принадлежит именно её грядущему игровому смартфону. На официальном сайте Asus уже появилась страница с аксессуарами для ещё не представленного смартфона﻿.﻿ На странице упоминается не только номер модели, но и полноценное название телефона. Убедиться в этом можно на скриншоте ниже.

На данный момент холдинг продаёт только USB Type-C кабель, так что информации о других аксессуарах у нас пока нет.

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Несмотря на обилие пройденных сертификаций и тестов, информации о ROG Phone III не так уж и много. По большому счёту, пока нам известно только то, что он будет работать на Snapdragon 865 и у него будут две доступные комплектации оперативной памяти - 8 и 12 ГБ.

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Источник: PhoneArena

Asus ROG Phone III всплыл в Geekbench. Это монстр с 12 ГБ ОЗУhttps://andro-news.com/news/asus-rog-phone-iii-snova-vsplyl-v-geekbench.-eto-monstr-s-12-gb-.html Asus ROG Phone III всплыл в Geekbench. Это монстр с 12 ГБ ОЗУ(в Адм. панель)